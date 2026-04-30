Canelo Álvarez asegura que ‘el pobre es así porque quiere’: ‘Dale 10 mdd y va a querer gastar 15’

El boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez vendía paletas cuando era niño y se convirtió en uno de los deportistas mexicanos mejor pagados. En un reciente episodio del Cracks Podcast, conducido por Oso Trava, el campeón tapatío expuso su perspectiva sobre la pobreza, la educación financiera y el manejo de la riqueza, con declaraciones que rápidamente causaron polémica.

“No hay dinero que no se acabe y yo siempre he dicho: el pobre va a ser siempre pobre porque quiere”, comentó Canelo, quien dejó la escuela a los 15 años y acaba de retomar sus estudios en la Universidad de San Diego, Estados Unidos.

Según su perspectiva, no se trata de la ausencia de oportunidades, sino de la forma en que las personas administran sus recursos y la educación financiera: “Dale 10 millones de dólares a alguien que no tiene ni un cinco, va a querer gastarse 15 millones”.

Este comportamiento responde a la intención de sostener un estilo de vida que no es viable a largo plazo: “Va a volver a lo mismo: a lo mejor va a tener su casa, carros, ya no tiene esos 10 millones, pero ahora súmale que tiene que mantener esa casa, va a querer un estilo de vida como cuando le dieron esos 10 millones”.

‘Canelo’ critica a boxeadores que no invierten

Canelo Álvarez también dijo a Oso Trava que obtuvo su primer millón de dólares a los 19 años y en esa época compró un reloj de alrededor de 6,000 dólares. En aquel momento dudó mucho en hacer la compra, ya que acababa de ser padre y le preocupaba destinar esa fuerte cantidad de dinero a un lujo en lugar de guardarlo para “la leche y los pañales” de su hija; sin embargo, su entrenador lo impulsó a comprarlo con una frase: “Cómpratelo. Vas a ganar mucho dinero”.

Sin embargo, también criticó los casos de boxeadores que mantienen altos niveles de gasto sin considerar la estabilidad a largo plazo: “Quieren tener un estilo de vida gastando, pero sin invertir (...) el que está recibiendo piensa que toda la vida va a recibir esas cantidades, pero el boxeo es pasajero, si no invertiste, si no tienes activos, vas a rascarle del que tienes, porque dinero guardado no sirve para nada”.

El campeón advirtió: “No hay dinero que no se acabe. Si no lo inviertes bien, si solo le rascas y no tienes activos, gastas y va a llegar un momento en que se te va, son problemas más grandes que cuando no tenías porque ya conociste el tener”.

Saúl 'El Canelo' Álvarez inició su carrera en la Universidad de San Diego. (Foto: Captura de pantalla)

‘Canelo’ Álvarez vendía paletas: Así influyó su familia para ser emprendedor

Desde su perspectiva, su mentalidad emprendedora comenzó desde la infancia: la familia de ‘Canelo’ tiene paleterías y el boxeador las vendía en una ruta de camiones en Jalisco, la cual luego compró.

Hace tiempo, explicó a DAZN: “Me subía a los camiones a vender paletas. Me siento orgulloso de eso, me enseñó a trabajar, me enseñó ser responsable y desde muy niño, desde los cinco años le ayudo a mi papá, a los siete me empiezo a subir a los camiones a vender paletas y eso me hizo ser un hombre responsable, trabajador desde muy niño”.

Ahora, en conversación con Oso Trava, Álvarez agregó: “Esto es lo que conozco: si yo me quería comprar algo de niño, trabajaba para tenerlo, me lo conseguía”.

Además, destacó la influencia de su hermano, el de las taquerías El Pastor del Rica, siempre fue muy emprendedor: “Te ponía una paletería con 50 mil pesos, yo andaba con él, la ‘aclientábamos’, y si vendía 3 mil o 5 mil pesos al día, las traspasaba en 500 mil pesos en dos meses (...) Lo de ser emprendedor se me dio viéndolo desde niño, con eso crecí”.

Canelo Álvarez ha emprendido varios negocios. (Foto: Cuartoscuro.com). (Rogelio Morales Ponce)

Los consejos de ‘Canelo’ Álvarez para invertir

Álvarez compartió un episodio que marcó su percepción del dinero: tras acumular entre 5 y 10 millones de dólares, realizó diversas compras, incluyendo propiedades, lo que redujo su capital a cerca de 100 mil dólares: “El dinero se acaba, cuando menos lo piensas”.

A su parecer, el dinero nunca va a ser suficiente: “Quiero ganar muchísimo, no existen los límites”.

Así que de su experiencia, estos son los consejos que dijo en la entrevista con Oso Trava:

Invertir en activos para proteger el capital: ‘Canelo’ criticó a quienes mantienen un estilo de vida de altos gastos dedicándose únicamente a “rascarle” a sus cuentas de banco sin tener activos.

‘Canelo’ criticó a quienes mantienen un estilo de vida de altos gastos dedicándose únicamente a “rascarle” a sus cuentas de banco sin tener activos. Enfocarse en el flujo de efectivo mensual: Al plantearse un nuevo negocio, su mentalidad es no pensar en cuánto capital va a invertir para “ver si el negocio pega”, sino definir cuánto dinero quiere generar mensualmente . A partir de esa meta de ingresos, calcula cuál debe ser la inversión necesaria para lograr ese resultado.

Al plantearse un nuevo negocio, su mentalidad es no pensar en cuánto capital va a invertir para “ver si el negocio pega”, sino definir . A partir de esa meta de ingresos, calcula cuál debe ser la inversión necesaria para lograr ese resultado. Priorizar la reputación por encima del dinero: Para él, ninguna ganancia millonaria justifica asociarse con empresas o marcas que puedan manchar su prestigio o entrar en conflicto con sus valores. Ha rechazado negocios sumamente lucrativos al darse cuenta de que las prácticas de la empresa no son un buen ejemplo para sus hijos.

Para él, ninguna ganancia millonaria justifica asociarse con empresas o marcas que puedan manchar su prestigio o entrar en conflicto con sus valores. Ha rechazado negocios sumamente lucrativos al darse cuenta de que las prácticas de la empresa no son un buen ejemplo para sus hijos. Conocer el valor de su aportación y la marca: Canelo sabe que el simple hecho de involucrar su nombre puede llegar a duplicar el valor de una empresa. Por ello, cuando le ofrecen asociarse aportando su imagen, aconseja no malbaratar su tiempo y prestigio, indicando que él no suele aceptar participaciones menores al 20% , dependiendo del tamaño de la compañía.

Canelo sabe que el simple hecho de involucrar su nombre puede llegar a duplicar el valor de una empresa. Por ello, cuando le ofrecen asociarse aportando su imagen, aconseja no malbaratar su tiempo y prestigio, indicando que él , dependiendo del tamaño de la compañía. Buscar socios estratégicos: Tras una mala experiencia financiera con un socio igualitario en sus gasolineras, aprendió que es mejor evitar tener socios al 50% que quieran mandar igual. A quien tiene capacidad económica, recomienda ir solo; de lo contrario, aconseja buscar únicamente socios estratégicos que aporten soluciones y faciliten el desarrollo del negocio.

Tras una mala experiencia financiera con un socio igualitario en sus gasolineras, aprendió que que quieran mandar igual. A quien tiene capacidad económica, recomienda ir solo; de lo contrario, aconseja buscar únicamente que aporten soluciones y faciliten el desarrollo del negocio. Transformar negocios con áreas de oportunidad: No le asusta adquirir proyectos que están en números rojos si confía en su capacidad para mejorarlos. Como ejemplo, compró una línea de camiones de paletas que perdía entre 10 y 15 millones al mes; invirtió en renovar todas las unidades y la convirtió en un negocio muy exitoso.

No le asusta adquirir proyectos que están en números rojos si confía en su capacidad para mejorarlos. Como ejemplo, compró una línea de camiones de paletas que perdía entre 10 y 15 millones al mes; invirtió en renovar todas las unidades y la convirtió en un negocio muy exitoso. Las bienes raíces como punto de partida: Para quienes buscan por dónde empezar a diversificar, Canelo señala que el sector inmobiliario (bienes y raíces) fue su primera gran inversión y el lugar donde verdaderamente se empezó a sentir como un empresario consolidado.

Los ‘fondos perdidos’ de ‘Canelo’ Álvarez

La entrevista también abordó el impacto del dinero en las relaciones personales. El pugilista explicó que, cuando presta dinero a familiares o amigos, lo considera “a fondo perdido”, es decir, como un recurso que no espera recuperar.

Esta decisión busca evitar conflictos derivados de los cobros: “Se van a ofender”; sin embargo, la condición es que no le vuelvan a pedir: “es como un regalo”.

Finalmente, Canelo Álvarez expresó que el dinero no su objetivo principal, sino la consecuencia del gusto por su profesión. En esa línea, sostuvo que el éxito radica en mantener una mentalidad enfocada, disfrutar el proceso y tomar decisiones alineadas con valores personales, sin permitir que la fama o el ego influyan en el juicio.