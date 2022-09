‘Canelo‘ Álvarez: Estos son los negocios de comida del boxeador y su familia

Saúl ‘Canelo‘ Álvarez ha impresionado al mundo con sus hazañas dentro del mundo deportivo del boxeo, pero él y su familia también le han noqueado al hambre con tacos, paletas y tamales.

El exitoso boxeador originario de Guadalajara ha invertido en diversos negocios, como su cadena de gasolineras Canelo Energy, bienes raíces, su tienda de ropa Canelo Store, la empresa Canelo Promotions (dedicada a promocionar boxeadores), pero antes de todo eso vendía paletas de hielo y su historia también está ligada a los tacos.

Paletas de hielo del ‘Canelo’

La historia de la familia Álvarez Barragán no se podría pensar sin las paletas de hielo: desde hace hace varios años Santos Álvarez, papá del ‘Canelo’ tiene varios establecimientos en Jalisco.

En la década de los 90, la familia salió de Michoacán rumbo a Jalisco, donde nacieron varios de los hijos, tuvieron la oportunidad de hacerse de una paletería en el estado, así que Santos vendió sus vacas y comenzaron a dedicarse al oficio de las paletas, los helados y las aguas frescas.

En los alrededores del Mercado de San Juan de Dios la gente recuerda haber visto a ‘Canelo’ y a sus hermanos vendiendo.

Paletería de Santos Álvarez en Santa Cruz del Valle, Jalisco. (Foto: Google Maps / Santos Álvarez).

Incluso el ahora boxeador comentó en el canal de Youtube DAZN: “Me subía a los camiones a vender paletas. Me siento orgulloso de eso, me enseñó a trabajar, me enseñó ser responsable y desde muy niño, desde los cinco años le ayudo a mi papá, a los siete me empiezo a subir a los camiones a vender paletas y eso me hizo ser un hombre responsable, trabajador desde muy niño”.

Uno de estos negocios se encuentra en la calle de Morelos, en Santa Cruz del Valle, a la entrada hay un letrero sencillo que anuncia “La Michoacana”.

Al interior se observa una lona enorme con una fotografía de ‘Canelo’ y una de sus frases impresa: “Tengo la mentalidad ganadora y estoy preparado para triunfar, mi compromiso es con México y el público”.

Las paletas de vainilla con cajeta de membrillo son las favoritas de ‘Canelo’.

¿Dónde? Morelos 3B, 45640 Santa Cruz del Valle, Jal.

Los tacos del ‘Canelo’ y Ricardo Álvarez

Los hermanos Álvarez han incursionado en el boxeo, incluso rompieron un Récord Guinness en 2008, al ser siete hermanos que participaron en una misma función de box en Zapopan, Jalisco: Rigoberto ‘El Español’ Álvarez, Daniel ‘El Conde’ Álvarez, Ricardo ‘Dinamita’ Álvarez, Víctor ‘El Matador’ Álvarez, Gonzalo ‘El León’ Álvarez, Ramón ‘El Inocente’ Álvarez y Saúl ‘El Canelo’ Álvarez.

Luego cada uno tomó caminos diferentes, Ricardo emprendió una popular taquería llamada El Pastor del Rica, en la cual hace poco invirtió su hermano ‘Canelo’ para llevarla a Estados Unidos.

El Pastor Rica ofrece un menú bastante amplio, precisamente los de pastor son los favoritos de ‘Canelo’, también hay de carnaza, labio, lengua, tripa, chorizo, suadero, bistec, campechanos; así como gringas y quesadillas.

El lugar también oferta varios tipos de salsas como: verde, guacamole, y roja con tomate, no falta la tradición de paletería, sus aguas frescas.

¿Cuánto? Hay tacos en el menú desde 15 hasta órdenes de 130 pesos.

¿Dónde? Calzada Federalistas 2225, Jardines del Valle, 45130 Zapopan, Jal.

Tamales del hermano de ‘Canelo’

Ricardo Álvarez también cuenta con un comercio que se dedica a la venta de tamales. El local lleva el nombre de Tamales Rica y tiene una variedad que incluye:

Pastor

Chicharrón

Mole rojo y verde

Rajas con Queso

Ricardo Álvarez, hermano del ‘Canelo‘, cuenta con un negocio de tamales. (Foto: Instagram / @tamalesdelrica)

De igual manera ofrece una selección de platos dulces que incluyen el tamal de fresa, piña y zarzamora; asimismo, una selección de atoles para acompañar tu plato.