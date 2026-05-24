¿Rubén Rocha y Maru Campos pueden ser detenidos tras citatorios de la FGR? Comparecerán como testigos

¿Rubén Rocha Moya y Maru Campos podrían ser detenidos tras comparecer? La Secretaría de Gobernación aclaró la forma en la que el gobernador de Sinaloa y la gobernadora de Chihuahua atenderán el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con las autoridades, los citatorios de la FGR cumplen con un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos, por lo que no serán arrestados ni remitidos a ningún penal.

El artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que todas las personas tienen la obligación de acudir a sus citatorios y de declarar cuanto conozcan y les sea preguntado.

En dicho artículo se menciona que las personas llamadas a declarar no deberán ocultar “hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de la controversia, salvo disposición en contrario”.

Sin embargo, tras acudir a comparecer, “el testigo no estará en la obligación de declarar sobre hechos por los que se le pueda fincar responsabilidad penal”.

Gobernación agregó que las acciones de la Fiscalía se desarrollan con fundamento en la ley y no tienen interés político.

Rubén Rocha confirma que acudirá a la FGR

Tras recibir el citatorio de la FGR, Rubén Rocha, acusado por Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, confirmó que atenderá el requerimiento “con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer.”

Agregó que es un “hombre probo”, y que no tiene nada que temer frente a las acusaciones que lo vinculan principalmente con Los Chapitos, responsables de la ola de violencia en Sinaloa desde septiembre de 2024.

Además de Rocha Moya, los otros nueve funcionarios sinaloenses acusados por EU recibieron citatorios, incluido el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el senador de Morena, Enrique Inzunza.

Maru Campos alega persecución tras citatorio de la FGR

Maru Campos también confirmó que recibió el citatorio de la FGR para comparecer, en este caso por la entrada de agentes de la CIA para un operativo contra narcolaboratorios en la localidad de Morelos, donde murieron tras un accidente de auto.

“¿Qué tal? Protegen a los delincuentes y persiguen a los que tratamos de cumplir con nuestro deber. Sí, la persecución política en mi contra continúa, y como siempre, seguiré dando la cara", respondió la gobernadora de Chihuahua.

Su citatorio fue confirmado luego de que fueran llamados 50 funcionarios de Chihuahua por la entrada de la CIA, a fin de delegar responsabilidades en el caso.