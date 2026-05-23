FGR cita a Rubén Rocha Moya por acusación de EU; deberá comparecer ante el MP

Rubén Rocha Moya y los otros 9 funcionarios de Sinaloa señalados por EU de vínculos con Los Chapitos fueron citados por la FGR a comparecer. (Cuartoscuro | Archivo)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que las personas señaladas por Estados Unidos de supuestamente tener nexos con el crimen organizado, entre estas el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, fueron citadas ante el Ministerio Público.

En un mensaje en redes sociales, la FGR señaló que las 10 personas señaladas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad en la investigación por los señalamientos.

La anterior, en el marco de las diligencias relacionadas con la investigación abierta con motivo de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos de América.

FGR también citó a Maru Campos por caso de agentes de la CIA

La declaración de la FGR se da luego de que se informó que la gobernadora de Chihuhua, Maru Campos, fue citada en calidad de testigo por el caso del operativo contra un narcolaboratorio en el que también participaron agentes estadounidenses.

Este sábado a mediodía, en el Patio Central de Gobierno del Estado, la gobernadora Campos recibió a los agentes de la FGR quienes le entregaron el citatorio para acudir a comparecer ante esa dependencia federal.

La gobernadora fue notificada sobre el citatorio en el que indica que deberá presentarse ante la FGR el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 de la mañana.

“Está dirigido a una servidora, aquí estoy dando la cara, recibiéndolo, una feliz casualidad”, indicó al personal de la FGR que le entregó el documento.

La mandataria estatal acusó a Morena de utilizar las instituciones con fines de persecución política y cuestionó por qué no ha sucedido con el gobernador Rubén Rocha de Sinaloa, o con otros gobernadores.

¿Por qué la FGR citó a Rocha Moya?

La FGR citó al gobernador Rubén Rocha Moya lugo de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló por delitos de narcotráfico y posesión de armas.

El caso escaló después de que el responsable de seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se entregó la semana pasada a las autoridades de Estados Unidos, circunstancia que alimentó los rumores sobre una posible cooperación con la justicia del país vecino.

Por el momento, el Gobierno federal rechaza que vaya a extraditar a las personas señaladas al subrayar que el país vecino no ha presentado las pruebas necesarias para su detención urgente.