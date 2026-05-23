Ahora es tu turno: ¿Cuál es el orden para ver My Hero Academia, anime ganador de los Crunchyroll Awards 2026?

Tras una década de transmisión, la serie de My Hero Academia terminó con un total de 8 temporadas, 4 películas, 10 OVAs y un spin-off. [Fotografía. ChatGPT, Crunchyrrol y My Hero Academia]

Los esfuerzos de 10 años de Izuku Midoriya valieron la pena porque finalmente se convirtió en el número 1. La temporada final de My Hero Academia dio la sorpresa de la noche al convertirse en el Anime del Año durante los Crunchyroll Anime Awards 2026 tras superar a series como Los diarios de la boticaria, Takopi Original Sin y Dan Da Dan.

El galardón representa el reconocimiento a una década de aventuras que acompañaron el crecimiento de Deku desde sus primeros días en la Academia U.A. hasta la batalla final de la obra creada por Kohei Horikoshi.

Sin embargo, al igual que One Piece, producción que próximamente tendrá un remake, My Hero Academia suele ser una serie que muchos espectadores observan con cierta reserva debido a la cantidad de temporadas, spin-offs, OVAs y películas que forman parte del universo creado por Kohei Horikoshi. Si eres de los aventureros que también quieren convertirse en héroes, aquí te dejamos una guía sobre cómo debes ver el anime.

¿De qué trata la serie de My Hero Academia?

My Hero Academia sigue la historia de Izuku Midoriya, un adolescente que nació sin poderes en un mundo donde cerca del 80 por ciento de la población posee habilidades especiales conocidas como “Dones”. Pese a esa desventaja, Deku mantiene el sueño de convertirse en héroe profesional inspirado por All Might, considerado el símbolo de la paz.

La vida del protagonista cambia cuando All Might decide convertirlo en sucesor del poder One For All y le permite ingresar a la Academia U.A., considerada la escuela más importante de héroes en Japón. Ahí conoce a estudiantes como Katsuki Bakugo, Ochako Uraraka y Shoto Todoroki, quienes poco a poco se convierten en aliados y rivales dentro de su formación.

La historia comienza como un anime escolar centrado en entrenamientos y exámenes, pero poco a poco escala hacia una guerra entre héroes y villanos. La Liga de Villanos, encabezada por Tomura Shigaraki y manipulada desde las sombras por All For One, amenaza con destruir el sistema construido alrededor de los héroes profesionales.

Además de las peleas y poderes, la obra aborda temas relacionados con el sacrificio, la discriminación, la presión social y el significado real de convertirse en héroe dentro de una sociedad marcada por los dones.

¿Cómo ver ‘My Hero Academia’ en orden cronológico?

Tras una década de transmisión, la serie de My Hero Academia terminó con un total de 8 temporadas, 4 películas, 10 OVAs y el spin-off My Hero Academia: Vigilantes, producción que funciona como precuela de la historia principal. En total, la franquicia acumuló cerca de 170 episodios desde su estreno en abril de 2016.

Aunque existen distintos especiales y capítulos recopilatorios, el anime principal puede seguirse de forma sencilla si se respeta el orden cronológico de las temporadas y películas.

Aunque las películas y la mayoría de las OVAs no forman parte oficial del canon principal, sí ayudan a expandir el universo de My Hero Academia. Algunas producciones profundizan en personajes como All Might, Bakugo o Hawks, mientras otras funcionan como historias de comedia o aventuras paralelas.

Este es el orden recomendado para ver My Hero Academia:

My Hero Academia Temporada 1 OVA: ¡Salva! ¡Entrenamiento de rescate! My Hero Academia Temporada 2 OVA: Entrenamiento de los Muertos OVA: All Might Rising Película: My Hero Academia: Dos Héroes My Hero Academia Temporada 3 OVA: Entrenamiento de supervivencia a vida o muerte My Hero Academia Temporada 4 Película: My Hero Academia: Heroes Rising My Hero Academia Temporada 5 OVA: Ríete de forma infernal Película: My Hero Academia: World Heroes’ Mission OVA: Hero League Baseball My Hero Academia Temporada 6 OVA: U.A. Heroes Battle My Hero Academia Temporada 7 Película: My Hero Academia: You’re Next My Hero Academia Temporada 8 OVA: More

La mayoría de la historia de My Hero Academia se encuentra disponible en Crunchyroll. (Crunchyroll | My Hero Academia Oficial)

¿Dónde se puede ver ‘My Hero Academia’?

La mayoría de las producciones que conforman My Hero Academia se encuentran disponibles en la plataforma de Crunchyroll, incluidas las temporadas, películas y varias OVAs.

El anime se estrenó originalmente el 3 de abril de 2016 bajo la producción del estudio Bones y concluyó en 2025 tras casi una década de transmisión. Sin embargo, la franquicia cuenta con un spin-off titulado My Hero Academia: Vigilantes.

My Hero Academia también se encuentra en Netflix, aunque en dicha plataforma no están disponibles la última temporada, las películas ni los especiales. Además, el servicio también cuenta con otras series galardonadas como La nobleza de las flores y Dan Da Dan.

Además del premio principal como Anime del Año, la temporada final de My Hero Academia también consiguió reconocimientos por Mejor Ending gracias al tema “I” de BUMP OF CHICKEN y Mejor Personaje Secundario con Katsuki Bakugo.

¿Qué otros animes dominaron los Crunchyroll Anime Awards 2026?

Aunque My Hero Academia ganó el reconocimiento más importante de la ceremonia, la película de Demon Slayer - Castillo Infinito dominó los Crunchyroll Anime Awards 2026 gracias a sus 7 premios, varios de ellos relacionados con categorías de doblaje internacional por el personaje de Akaza, además de reconocimientos como Mejor Película y Mejor Banda Sonora.

Otra de las producciones que sobresalió fue Los diarios de la boticaria, anime que próximamente estrenará su tercera temporada y que consiguió 5 reconocimientos, entre ellos Mejor Anime de Drama y Mejor Personaje Principal con Maomao.

Una de las grandes sorpresas de la gala fue Gachiakuta, serie que también sorprendió en categorías como Mejor Serie Nueva, Diseño de Personajes y Arte de Fondo.

La segunda temporada de Solo Leveling, serie que el año pasado ganó el reconocimiento a Mejor Anime en los Crunchyroll Awards, consiguió premios como Mejor Animación y Mejor Anime de Acción, mientras que Dan Da Dan obtuvo reconocimientos gracias a Mejor Anime de Comedia y Mejor Opening.