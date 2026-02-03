‘No subarashii’: Crunchyroll sube sus precios para México y así quedan ahora

Así queda la tabla de precios de Crunchyroll para México en 2026.

Una mala para las y los fans del anime: Crunchyroll anunció una actualización en su tabla de precios, por lo que ahora el costo de su servicio de streaming subirá en 2026.

De acuerdo con su comunicado oficial, Crunchyroll confirmó el lunes 2 de febrero que tiene planes para actualizar los precios de sus membresías Fan y Mega Fan en México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y otros mercados internacionales.

A partir del 2 de febrero de 2026, los cambios de precios se aplicarán a las suscripciones mensuales en la fecha de facturación posterior al 4 de marzo.

En México, los precios de Crunchyroll quedarán del siguiente modo:

Membresía Fan de Crunchyroll : Costará 129 pesos mexicanos, desde los 119 pesos anteriores.

: Costará 129 pesos mexicanos, desde los 119 pesos anteriores. Membresía Mega Fan de Crunchyroll: Subirá a 159 pesos desde los 149 previos.

Además, la plataforma de anime informó que tendrá por tiempo limitado una oferta para sus suscriptores actuales, por lo que el Plan Anual Fan tendrá un descuento en su tarifa. El costo de descuento varía según el país, indicó.

Crunchyroll es una biblioteca de anime que cuenta con más de 2 mil series japonesas y películas, con un estimado de 50 mil episodios en total. Además tiene otras secciones de videos musicales, conciertos y videojuegos.

El cambio en las tarifas ocurre mientras Crunchyroll compite con otras plataformas de streaming que han buscado ampliar sus catálogos de anime, como es el caso del gigante Netflix, HBO Max, Disney+ y Amazon Prime Video.

Además, el ajuste de suscripciones es anunciado luego de que MAPPA, el estudio de animación detrás de Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man, confirmara una alianza estratégica con Netflix para el desarrollo de nuevos contenidos exclusivos.

Mientras tanto, Crunchyroll se prepara para su evento anual más importante: los Anime Awards 2026, que se llevará a cabo el 23 de mayo próximo. Se espera que la plataforma anuncie las series nominadas en abril, para que las y los fans, así como un jurado seleccionado, puedan votar por los mejores animes, personajes, canciones e intérpretes de voz.