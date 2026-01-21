Netflix cierra acuerdo con MAPPA, creador de ‘Jujutsu Kaisen’ y ‘Chainsaw Man’, para distribuir anime

¿Una mala noticia para Crunchyroll? Netflix anunció una nueva alianza estratégica que le dará más “poder” en la industria del anime. Ahora, el gigante del streaming tiene un acuerdo con MAPPA, el estudio de anime responsable de series como Jujutsu Kaisen, que actualmente se encuentra en la emisión de la temporada 3, Chainsaw Man, además de Hell’s Paradise, Vinland Saga y el remake de Ranma 1/2.

Mientras la plataforma de streaming Crunchyroll tiene un amplio catálogo de anime, la creciente popularidad de este tipo de series ha hecho que competidores como Netflix y HBO busquen las licencias de programas japoneses.

Ahora, la alianza con MAPPA dará más ventajas a Netflix, que actualmente busca comprar Warner Bros., con todo y su catálogo.

“Gracias a esta colaboración, ambas compañías trabajarán juntas en nuevos proyectos con una perspectiva global, desde el desarrollo de la historia hasta la producción de merchandising, y Netflix transmitirá en exclusiva una selección de títulos de anime originales producidos por MAPPA a sus miembros de todo el mundo”, indicó Netflix en un comunicado este 20 de enero.

Netflix destacó que más de la mitad de su audiencia actual disfruta de los diversos animes que ofrece en su catálogo, por lo que su alianza con MAPPA, que desarrolló también el arco final de Attack on Titan, dará a la compañía de streaming la ventaja de tener en exclusiva los títulos de anime de esa productora.

“Hemos trabajado con Netflix en varios proyectos en el pasado, pero esta ampliación de la alianza se basa en la convicción fundamental de MAPPA de ser un estudio independiente, tanto a nivel creativo como comercial. Los estudios de animación japoneses deben liderar proactivamente cada etapa, desde comprender las necesidades de la audiencia global y desarrollar proyectos, hasta llegar a los espectadores y expandir los negocios relacionados. MAPPA se compromete a profundizar su colaboración con Netflix, buscando una alianza a largo plazo que beneficie a todos”, indicó Manabu Otsuka, presidente y director ejecutivo de MAPPA.

El anuncio de la alianza con Netflix ocurre mientras se transmite la temporada 3 de Jujutsu Kaisen, a cargo de MAPPA, cuyos episodios se estrenan cada jueves en Crunchyroll.

¿Qué animes de MAPPA se transmiten en Netflix?

Actualmente en 2026, el catálogo de Netflix incluye diversas series producidas por MAPPA, entre ellas:

Jujutsu Kaisen .

VINLAND Saga.

Ranma 1/2 .

Hell’s Paradise.

Kakegurui.

Ushio y Tora.

Dorohedoro.

La rosa de Versalles.

Maboroshi.

Kakegurui Twin.

Yasuke.

Según el comunicado de Netflix, esta colaboración ampliada con MAPPA permitirá la creación de varios nuevos proyectos de anime que ya están en fase de planificación y producción.