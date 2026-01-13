Estreno de la temporada 2 de ‘Frieren: Más allá del final del viaje’: Dónde ver, trama y más del anime

Estos son los detalles de la segunda temporada de 'Frieren: Más allá del final del viaje'. (Foto: Crunchyroll)

Frieren: Más allá del final del viaje es uno de los animes más esperados para 2026, año en que estrena la segunda temporada, donde regresa la maga elfa para vivir nuevas aventuras.

La producción basada en el manga de Kanehito Yamada es una de las que se unen a los lanzamientos de enero, junto con Jujutsu Kaisen 3 y ya tercera temporada de Oshi No Ko.

Pero Frieren no se basa en un thriller, ni en la pelea entre hechiceros dentro del Culling Game, en cambio, es una trama más serena en la cual se reflexiona acerca de lo efímera que es la vida.

El anime sigue la historia de Frieren, una elfa que tiene más de mil años. (Foto: Crunchyroll)

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘Frieren’ y dónde ver el anime?

Frieren: Más allá del final del viaje presenta una temporada 2 que se suma a los 28 capítulos que ya conforman la trama del anime hasta el momento.

El estreno del primer episodio de la segunda entrega se lanza en Japón a las 11:00 p.m. y como su publicación es simultáneo, en México sería a las 8:00 a.m del 16 de enero.

El capítulo del anime de fantasía se puede ver en la plataforma de streaming de Crunchyroll en exclusiva, aunque requiere de una suscripción con costo.

La primera temporada consta de 28 episodios con una duración aproximada de 25 minutos cada uno de ellos y está disponible en las siguientes aplicaciones:

Netflix

Amazon Prime Video (requiere de un pago extra a la suscripción)

(requiere de un pago extra a la suscripción) HBO Max

La segunda temporada de Frieren se estrena en enero de 2026. (Foto: Crunchyroll)

¿De qué trata la segunda temporada de ‘Frieren: Más allá del final del viaje’?

La temporada 2 de Frieren: Más allá del final del viaje cuenta la historia de una maga elfa que junto con un grupo de amigos y aventureros protegen las tierras mágicas donde habitan tras derrotar al Rey Demonio.

Pero ella se separa y les pierde la pista por largo tiempo, pues para un elfo los días pasan distinto a un humano, porque ella tiene más de mil años.

Cuando los busca se da cuenta de que ya son viejos e incluso algunos de sus amigos ya murieron, por lo que comienza una reflexión acerca de lo efímera que es la vida de los humanos.

La muerte más dolorosa es la de Himmel y tras el funeral, Frieren decide emprender un viaje para reencontrarse con todo el grupo mientras enfrenta nuevos peligros al lado de Stark y Fern, sus nuevos aprendices, que se unen a ella tras los eventos del Examen de Magos de Primera Clase.

“La maga elfa Frieren y sus valientes compañeros aventureros han derrotado al Rey Demonio y han traído la paz a la tierra. Pero Frieren vivirá por mucho más tiempo que el resto de su antiguo grupo. Cuando Himmel muere, ella se arrepiente de no haber pasado más tiempo a su lado conociéndolo, así que emprende un viaje para conocer mejor a sus antiguos compañeros, a las personas y descubrir más del mundo”, se lee en la síntesis oficial del anime.

La producción está a cargo del estudio MADHOUSE, conocido por su trabajo en diferentes series reconocidas a nivel internacional como Death Note y la temporada 3 de One-Punch Man.

Además, Frieren estuvo nominado a Mejor Anime de 2025, junto con Los Diarios de la Boticaria y Dan da Dan, pero el ganador ese año fue Solo Leveling (mejor anime del año).