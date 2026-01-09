Temporada 2 de ‘Hell’s Paradise’: Fecha de estreno, dónde ver y lo que debes saber del anime

Hasta ahora, no se ha dado a conocer cuántos episodios tendrá la segunda temporada de ‘Hell’s Paradise’. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

Tras el estreno de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, llega otra de las grandes apuestas del reconocido estudio de animación MAPPA: Hell’s Paradise, con un nuevo arco argumental que llevará al despiadado Gabimaru al corazón de Shinsenkyo.

Se trata de uno de los animes más esperados de 2026, debido a que han pasado tres años desde el estreno de la primera temporada, que dejó en suspenso la búsqueda del Elixir de la Vida.

Y hay buenas noticias para todos aquellos que quieren seguir las sangrientas aventuras de Gabimaru, ya que los nuevos episodios del anime, también conocido como Jigokuraku, llegarán a una plataforma de streaming.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘Hell’s Paradise’?

MAPPA “tiró la casa por la ventana este año”, ya que, a unos cuantos días del estreno del anime Jujutsu Kaisen, da la bienvenida a una de las series más solicitadas por los fans: Hell’s Paradise.

Además, se han asegurado de darle un sello de calidad, pues Kaori Makita volvió para dirigir la adaptación del manga, tal como lo hizo en la primera entrega, manteniendo los combates crudos y el misticismo.

La plataforma de streaming Crunchyroll informó que el estreno del primer capítulo de Hell’s Paradise será el domingo 11 de enero, aunque no todo son buenas noticias, ya que, como es costumbre, los capítulos se lanzarán de manera semanal.

‘Hell’s Paradise’ temporada 2: ¿Dónde ver los episodios?

La plataforma encargada de la emisión de la segunda entrega de Hell’s Paradise es Crunchyroll, la cual explicó que la transmisión será mediante simulcast, lo que significa que los capítulos se emitirán el mismo día que en Japón.

Sin embargo, debes considerar que la transmisión no es 100 por ciento simultánea, ya que llegará a México poco después del estreno en el país asiático. El primer capítulo está planeado para estrenarse a las 23:45 horas en Japón.

Por ello, se espera que el episodio esté disponible después de las 9:15 de la mañana, tiempo del centro de México; no obstante, te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de Crunchyroll.

Temporada 2 de ‘Hell’s Paradise’: ¿De qué trata el anime?

La primera temporada de Hell’s Paradise presentó a Gabimaru, apodado ‘El Vacío’, uno de los jóvenes asesinos más despiadados de su aldea, quien aparentemente no tiene sentimientos.

No obstante, todo cambia cuando entra al corredor de la muerte, situación que lo obliga a encontrar el Elixir de la Vida para obtener su libertad. Dicho objeto se encuentra en Shinsenkyo, una misteriosa isla.

Con una belleza impresionante, el lugar cautiva a todo aquel que lo visita; sin embargo, Gabimaru rápidamente se da cuenta de que la imagen paradisíaca que proyecta es solo la fachada de un infierno lleno de monstruos y entidades paranormales.

Además, no está solo en Shinsenkyo, donde el paraíso y el infierno se mezclan, ya que otros también están en busca del mismo objetivo que ‘El Vacío’. La primera temporada presenta el arco de Lord Tensen, en el que se detalla qué es la isla, quiénes son sus habitantes y cómo funciona el Tao.

Aunque la segunda temporada dará continuidad a estos acontecimientos, también se espera la llegada del arco de Hōrai, que llevará al despiadado Gabimaru al corazón de Shinsenkyo, donde enfrentará nuevas amenazas.

¿Dónde ver todos los capítulos de ‘Hell’s Paradise’?

Para refrescar la memoria, puedes volver a ver los episodios de la primera temporada de Hell’s Paradise. La entrega inicial de la serie cuenta con 13 capítulos, todos disponibles en Crunchyroll.