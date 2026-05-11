FGR halla túnel de huachicol, tipo ‘El Chapo’ Guzmán… dentro de instalaciones de Pemex

El túnel para huachicol estaba conectado a un inmueble de Pemex en Santa Catarina, Nuevo León. (Foto: Captura de video)

Al más puro estilo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mediante un túnel con ingeniería sofisticada, huachicoleros cometían robo de combustible directo en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Santa Catarina, Nuevo León.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la República, informó sobre el aseguramiento de un túnel con equipo de extracción, conectado a un inmueble con un poliducto de Pemex, el cual era utilizado por el robo de combustible.

En el mensaje a medios ofrecido por la FGR, se pudo observar en las imágenes, que el túnel era parte de un sofisticado sistema de huachicoleo, que incluye la construcción de túneles, como lo hacía ‘El Chapo’, dentro de un predio de Pemex en el cual había tractocamiones y un contenedor metálico marítimo, dentro del cual se encontraba el acceso al túnel.

“Agentes de la Agencia de Investigación Criminal localizaron dicha excavación, tipo túnel, en las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex, ubicada en Santa Catarina, Nuevo León”, explicó Ulises Lara.

¿Qué se encontró dentro del túnel de huachicol?

Posteriormente, los agentes federales inspeccionaron el lugar e identificaron que el túnel conectaba con un inmueble contiguo, por lo que se solicitó, y ejecutó, una orden de cateo.

Dentro de la excavación fue encontrado equipo utilizado para el robo de combustible, como un niple soldado al ducto, una válvula de cierre rápido, una herramienta de roscado y una manguera de alta presión.

Además del inmueble y el túnel, las autoridades federales y estatales que participaron en el operativo aseguraron 205 mil 418 litros de hidrocarburo, 23 tractocamiones, 10 autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, diversos costales de arena, herramienta para construcción, documentos y un teléfono celular.

Afectaciones a Pemex por huachicol

Recientemente se dio a conocer que Petróleos Mexicanos (Pemex) registró pérdidas por 23 mil 491 millones de pesos derivadas del huachicol, o robo de combustible, durante 2025.

Estas cifras representaron un incremento del 14.4 por ciento en comparación a 2024. Además, Pemex reconoció que no hay una mejora sostenida en el combate al robo de combustible y que su propio personal está en riesgo de participar en dicha actividad.

Según su reporte anual entregado a la Securities and Exchange Commission (SEC), Pemex refirió que el robo promedio de combustibles alcanzó 19 mil 600 barriles diarios en 2025, lo que representó un crecimiento de 15.3 por ciento frente a los 17 mil barriles diarios registrados en 2024.