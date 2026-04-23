Detienen a Fernando ‘N’, sobrino de exsecretario de Marina de AMLO, por huachicol fiscal

En la foto, el exmarino Fernando 'N' es custodiado por elementos de la Interpol Argentina.

Fernando ‘N’, contralmirante de la Marina ligado al caso de huachicol fiscal, fue detenido en Argentina, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, este jueves 23 de abril.

“El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol”, informó el secretario en su cuenta de X (antes Twitter).

El operativo para su captura contó con la colaboración coordinada de la Secretaría de Marina; la Interpol México y el Centro Nacional de Inteligencia, así como con la Interpol Argentina. Durante su captura, también se le aseguró un pasaporte falso de Guatemala.

¿Por qué el contralmirante Fernando ‘N’ era buscado por México?

Fernando ‘N’ tenía programado presentarse a una audiencia ante las autoridades por el caso de huachicol fiscal en noviembre de 2025, pero el contraalmirante no llegó al penal del Altiplano.

La Fiscalía General de la República aclaró que la detención de Fernando ‘N’ es legal, pues un juez retiró la suspensión que tenía contra cualquier orden de aprehensión en octubre de 2025.

La defensa de Fernando 'N' afirmó que la FGR no les dio acceso completo al expediente del caso contra su cliente. (Gobierno de México)

De acuerdo con las investigaciones del Gobierno, Fernando ‘N’ era el líder de un grupo de marinos involucrados en un esquema que permitió la entrada de 31 barcos provenientes de EU a México con millones de litros de combustible ilegal.

Fue gracias a esta red criminal que los marinos lograron introducir al puerto de Tampico, Tamaulipas, un buque con 10 millones de litros de ‘huachicol’ que fue incautado por las autoridades en marzo de 2025.

Como parte de las sanciones, la administración federal decidió dar de baja a los marinos de la Armada de México, lo que incluyó a Fernando ‘N’, quien es sobrino político de Rafael Ojeda, titular de la institución en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

¿De qué acusó Fernando ‘N’ a la FGR?

Los abogados del contralmirante acusaron que, supuestamente, la Fiscalía impidió que revisaran todo el expediente del caso de huachicol fiscal, que incluye imágenes, audios y videos y un archivo de 18 mil 500 páginas.

“La Fiscalía tiene que hacer todas las investigaciones (...) Siempre lo he dicho, cuando se encuentra que hay algún miembro del gobierno, incluso de las Fuerzas Armadas, que es parte de una ilegalidad, fortalece a las instituciones llegar al fondo”, pidió la presidenta Sheinbaum a la FGR en septiembre de 2025.

El contrabando de hidrocarburos está tipificado como delito en México y consiste en el contrabando técnico de combustibles mediante subvaluación, facturación falsa o triangulación de importaciones, lo que permite evadir impuestos y afecta directamente a las arcas públicas.

El 23 de abril, García Harfuch informó de la desarticulación de una red dedicada a cometer este delito, en un operativo federal en el que se detuvieron 14 personas en el centro de México.

Con información de EFE