Buscadoras, transportistas y campesinos: Todas las marchas en CDMX para la inauguración del Mundial 2026

Colectivos de familias de personas desaparecidas, maestros de la CNTE, campesinos y jubilados se han manifestado en torno al Mundial 2026.

La Ciudad de México se alista para recibir el partido de inauguración del Mundial 2026 el jueves 11 de junio. Mientras tanto, diversos grupos llevan a cabo protestas esta semana en la capital y algunos de ellos anunciaron movilizaciones para el día del partido inaugural.

Desde que inició junio, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han protestado en el centro de la CDMX para pedir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa.

Este lunes, la secretaría de Gobernación hizo un llamado a la CNTE, para pedir a maestros que consideren retirar el plantón que mantienen en el Centro Histórico capitalino.

Protestas en la inauguración del Mundial 2026

Manifestación de familias de personas desaparecidas en CDMX

El colectivo de familias buscadoras Hasta Encontrarles CDMX lleva a cabo también una jornada de protestas en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para denunciar la falta de acciones gubernamentales ante los miles de casos de personas desaparecidas en el país.

A partir de este lunes y hasta el 10 de junio, las familias buscadoras colocarán lonas para mostrar el problema de las desapariciones de personas, en los puentes alrededor de Viaducto, apuntó Carlos Ramírez, integrante del Colectivo Hasta Encontrarles CDMX en entrevista con Radio Fórmula.

En tanto, el 10 de junio habrá una rodada y velada nocturna en inmediaciones del Estadio Ciudad de México (nombre que toma el antes llamado Estadio Azteca). Ramírez refirió que se intentará llegar tan cerca como sea posible, debido al dispositivo de seguridad de la CDMX que impide el paso hacia la zona.

El 11 de junio, durante la inauguración del Mundial 2026 en la CDMX, Hasta Encontrarles CDMX habrá varias actividades. Se convoca a una marcha pacífica de madres buscadoras rumbo al Estadio desde Calzada de Tlalpan. A la par, habrá una concentración de personas buscadoras en el FIFA Fan Fest en el Zócalo capitalino.

Transportistas y campesinos se manifestarán el 11 de junio

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció una protesta nacional el 11 de junio para exigir mayor seguridad en carreteras del país.

A esta manifestación se suma el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

El jueves habrá movilizaciones y megabloqueos en el país desde temprano.

La ANTAC protesta para exigir respuestas del gobierno ante problemas que ya han denunciado, como la inseguridad en carreteras, acciones contra delitos que afectan a los transportistas y el rechazo a modificar el Reglamento de Tránsito, al considerar que podría fomentarse la extorsión.

En tanto que campesinos y productores reclaman soluciones sobre soberanía alimentaria, como: la exclusión inmediata de granos básicos del T-MEC; precios de garantía justos y la inyección de recursos y esquemas de financiamiento.

¿La CNTE se manifestará en la inauguración del Mundial 2026?

Al iniciar su jornada de manifestaciones, la CNTE advirtió que llevaría a cabo bloqueos y manifestaciones para el día 11 de junio, cuando se espera el partido inaugural de México vs. Sudáfrica del Mundial 2026.

Aunque la CNTE aún no confirma si habrá protestas el 11 de junio, durante la Asamblea Nacional Representativa de maestros del domingo que se extendió hasta esta madrugada, Yenny Aracely Pérez, quien es líder de la Sección 22 apuntó: “Fortalezcamos el plantón nacional y las actividades en los diferentes estados de la República”.

La asamblea de la CNTE se fue a receso en la madrugada del lunes. Y al mediodía, la Sección 22 de la CNTE informó que la asamblea será reinstalada esta tarde para continuar con la toma de decisiones del movimiento magisterial.