Inauguran Jardín Flotante Tlallipan en Calzada de Tlalpan: Primera Utopía peatonal a cielo abierto en CDMX

Con una inversión ambiental que abarca 6 mil 200 metros cuadrados de vegetación, más de 81 mil plantas y un invernadero de agua pluvial, el corredor cuenta con tótems de inteligencia artificial, un sistema de videovigilancia único en el continente y más de 900 luminarias LED.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración del jardín flotante ‘Tlallipan’ (tierra alzada, en náhuatl), un innovador proyecto de infraestructura urbana y ambiental edificado sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Cuauhtémoc. Al inicio del evento, la mandataria capitalina realizó un recorrido detallado por la obra pública, donde interactuó con uno de los tótems digitales que brindarán orientación y guía turística a los visitantes funcionando como un asistente con inteligencia artificial. Asimismo, supervisó el sistema de videovigilancia único en todo el continente incorporado al corredor flotante.

Al acto protocolario asistieron, en representación de la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya; el Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas; y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Dra. Edna Vega Rangel. Por parte del gabinete legal y ampliado de la capital, acompañaron el Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano; el Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto; la Secretaria de Salud Pública, Dra. Nadine Gasman Zylbermann; la Secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño; el Secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo; el Secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón; el Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos; la Secretaria de las Mujeres, Daphne Cuevas Ortiz; la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas; la Secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero; el próximo Secretario del Deporte, Javier Hidalgo Ponce; la Directora del DIF de la Ciudad de México, Beatriz Rojas Martínez; y el Director General del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, junto a los representantes empresariales David Daniel, Francisco Cervantes y Jack Sahwroski.

Durante su intervención, el Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, detalló que este proyecto forma parte de las más de dos mil obras ejecutadas en los primeros meses de la administración para revertir la lógica vehicular de la vialidad. El parque elevado consta de 1.8 kilómetros de extensión y está conformado por siete tramos temáticos inspirados en especies endémicas del Valle de México (el ajolote, el xoloitzcuintle, el colibrí, el teporingo, el cacomixtle, el mirlo y la rana de Tláloc) decorados con 18 esculturas y gráficos culturales. La activación recreativa dispone de siete pérgolas, ocho velarias, 64 módulos de descanso, nueve fuentes con chorros de agua luminosos, un parque para perros y una pantalla monumental para proyecciones cinematográficas bajo las estrellas, cuyo acceso se realiza mediante dos escaleras monumentales.

Tlalpan

En materia ambiental y de sustentabilidad, la Secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, presentó un pequeño invernadero con vegetación de la zona que se riega exclusivamente con agua de lluvia. La recuperación vegetal abarca 6 mil 200 metros cuadrados de áreas verdes, equivalentes al 50 por ciento de toda la superficie intervenida, donde se plantaron 176 árboles (jacarandas, flor de mayo, perales, encino, siempre verde y astronómicas), más de 2 mil arbustos y más de 81 mil plantas polinizadoras como el cordón de San Francisco, tlacote, llamarada y mi península. Asimismo, la seguridad nocturna se reforzó con más de 900 elementos luminosos, divididos en 210 postes tipo LED, 235 proyectores, 448 luminarias tipo bolardo y 40 luminarias en las pérgolas, obra edificada en doble turno por más de 3 mil trabajadores de las empresas Idinza (Jorge Gracida) y Grupo Riobóo (Antonio Dovalí).

Al hacer uso de la palabra, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó el quiebre de paradigma que representa este espacio público al convertirse en la primera Utopía flotante enfocada en dar prioridad a los transeúntes sobre los automóviles. “Habitualmente, los segundos pisos se construyen para el transporte público o privado. Este es el segundo piso para el peatón. Este lugar no es para los automóviles, es para las personas”, afirmó la mandataria capitalina.

Brugada Molina puntualizó que la obra introduce un modelo inédito de urbanismo feminista que descentraliza los servicios sociales y los expone directamente al entorno natural. “Por primera vez tendremos un sistema público de cuidados, no entre cuatro paredes, sino a cielo abierto, al aire libre, entre árboles, flores, y senderos, en el corazón de una de las principales avenidas de esta ciudad”, aseveró.

Este sistema integra comedores populares, lavanderías públicas gratuitas, áreas de cuidado infantil con elevadores accesibles, un huerto urbano y un mercado de abasto del programa “Del Campo a la Ciudad de México” con venta de tortillas de maíz nativo proveniente de las zonas de conservación locales.

Además, incorpora un “Cuenco para las Emociones” atendido por profesionales de la salud mental, un módulo contra el consumo de sustancias psicoactivas coordinado por la Directora del IAPA, Amaya Ordorika Imaz, consultorios de bienestar animal y el Centro Libre y Siempre Vivas para la atención de mujeres en situación de violencia.

Finalmente, la Jefa de Gobierno señaló que uno de los brazos del parque conectará de forma peatonal con la Universidad de las Artes en Tlaxcoaque, actualmente en construcción, y recordó que la obra sobre Tlalpan se complementa con 34 kilómetros de ciclovía, la modernización de la Línea 2 del Metro para evitar reducciones de velocidad por lluvias, la renovación de 70 mil metros cuadrados de banquetas y la instalación de casi 7 mil luminarias viales.

Tras evocar antecedentes históricos de la calzada como el trazo del tlatoani Ixcóatl o la defensa soberana de 1847 por el General Anaya, la mandataria reafirmó el derecho universal al entorno urbano: “Una ciudad democrática no es donde los automóviles tienen más espacio, sino donde las personas tienen más ciudad”, concluyó, para dar paso al corte de listón y la develación de la placa conmemorativa.