CDMX aprueba proyectos inmobiliarios por 42 mil mdp a través de Ventanilla Única: Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reveló que la Ventanilla Única de Coordinación Inmobiliaria, durante su administración, aprobó la viabilidad de proyectos de inversión con un valor de 42 mil millones de pesos

“Somos conscientes que necesitamos avanzar más y necesitamos profundizar los cambios administrativos de cara a una simplificación administrativa profunda y estructural. Queremos que no se rebasen los tiempos para ello, que no nos tardemos en aprobar, que no nos detengamos en todos los mecanismos clandestinos para que las obras sean lo más rápido posible”, señaló la funcionaria al clausurar la Expo Desarrollo Inmobiliario. The Real Estate Show 2026.

Ante empresarios, inversionistas y analistas del sector, Brugada ofreció un diálogo directo y franco, además de que ningún desarrollo inmobiliario que cumpla con la norma se demore para desarrollar sus proyectos por obstáculos burocráticos o cláusulas interpretativas.

“Estoy convencida de que podemos construir un modelo de desarrollo donde la inversión privada genere prosperidad compartida y bienestar colectivo. Sin desplazar comunidades. Es muy importante lo que se hace. No queremos un desarrollo inmobiliario que genere endeudamiento”, lanzó.

La gobernante recordó que en marzo pasado se publicó un acuerdo de facilidades administrativas para la inclusión de proyectos comunitarios en el marco de la Norma 23 de Desarrollo Urbano, referente a la vivienda segura con el cual se busca reducir casi el 50 por ciento del tiempo del tiempo promedio en trámites para la producción de viviendas asequibles.

Clara Brugada hizo un corte de caja de 2 mil obras generadas a raíz de la Copa del Mundo, que arrancará el próximo 11 de junio.

“Muchas obras tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, 500 escuelas fueron renovadas y ahorita estamos renovando otras 500. Además, las obras que estamos haciendo son permanentes. El mundial llega, se disfruta y se va. Pero las obras se quedan y son para beneficiar a la población”, matizó.

Un ejemplo, agregó es la construcción de 316 canchas que equivalen a 500 mil metros cuadrados transformados.