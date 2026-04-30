Inaugura Clara Brugada la primera Utopía de Azcapotzalco, un espacio de inclusión, cuidados y bienestar

Se incorporó la primera Escuela de Robotopía, orientada a robótica e inteligencia artificial para niñas, niños y jóvenes.

Con una amplia oferta de actividades deportivas, culturales, educativas y de cuidados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró la primera Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopía) Azcapotzalco, en la colonia Euskadi, de esta alcaldía, como un espacio destinado al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

“Hoy, 30 de abril, festejamos el Día de las Infancias en nuestro país. Y qué mejor regalo a la niñez de la Ciudad de México que las Utopías”, afirmó la mandataria capitalina durante el acto inaugural, al subrayar que todos los servicios serán gratuitos.

Ante cientos de familias, Brugada Molina destacó que este espacio supera los 30 mil metros cuadrados destinados al bienestar de la población y forma parte de una red de intervención urbana que ya suma más de 600 mil metros cuadrados de espacio público transformado en la ciudad.

La jefa de Gobierno aseguró que en este proyecto se han invertido más de 5 mil millones de pesos en políticas dirigidas a las infancias, al tiempo que recordó que su administración impulsa la creación de 200 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil en la capital, así como el fortalecimiento del Sistema Público de Cuidados. “Las niñas y los niños son apoyados desde que están en el vientre materno”, sostuvo.

Asimismo, informó que la Utopía de Azcapotzalco contará con 46 disciplinas deportivas y más de 50 espacios destinados a actividades culturales, sociales y de cuidado, entre ellos alberca semiolímpica, canchas de fútbol con pasto sintético, canchas de squash, gimnasio con área de box y pesas, crossfit, pista de patinaje y pista de tartán.

En materia de formación tecnológica, destacó la creación de la primera Escuela de Robotopía, enfocada en robótica e inteligencia artificial para niñas, niños y jóvenes. “Todo es gratuito. Las albercas son gratuitas. No hay inscripción con cobro ni mensualidad”, reiteró.

En el marco del evento, Clara Brugada también anunció que el 16 de mayo la cantante Lila Downs ofrecerá un concierto en la nueva Utopía Azcapotzalco.

Asimismo, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó que el complejo fue construido en el Deportivo Ceylán, donde anteriormente existían dos canchas de futbol de terracería, cuatro frontones y juegos infantiles.

Detalló que de los casi 30 mil metros cuadrados intervenidos, 7 mil corresponden a áreas techadas construidas desde cero y 23 mil a espacios abiertos rehabilitados. También indicó que el Sistema Público de Cuidados ocupa mil 200 metros cuadrados, con estancias infantiles, Casa Siempre Vivas, Centro Colibrí, Casa de Día para adultos mayores, espacios de rehabilitación, comedor y lavandería.

El funcionario agregó que el 50 por ciento del espacio está destinado al deporte, incluyendo alberca semiolímpica de 25 por 12.5 metros, canchas de fútbol, squash, gimnasio, crossfit, fútbol rápido, pista de patinaje y pista de tartán. Informó, además, que la construcción generó más de 2 mil 500 empleos y participaron más de 14 empresas.

La alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, afirmó que el proyecto es resultado de mesas de trabajo y participación ciudadana, y lo definió como un modelo de justicia territorial.

En tanto, el representante de UNICEF en México, Fernando Carrera Castro, reconoció el impacto del proyecto en la niñez y afirmó que este espacio representa una promesa concreta de bienestar.

“Estoy seguro de que lo van a recordar toda su vida”, expresó.

Antes del acto protocolario, la Jefa de Gobierno junto con diputados locales e integrantes de su gabinete, realizaron un recorrido por las distintas áreas que conforman esta utopía, y las cuales fueron abiertas, desde hoy, a todo el público.