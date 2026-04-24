Clara Brugada lanza ‘Nahui’ para posicionar a CDMX como polo internacional del cine

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, firmó el convenio Nahui: Mercado Internacional de Cine en la Ciudad de México. (Foto: Especial)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, firmó el convenio Nahui: Mercado Internacional de Cine en la Ciudad de México, iniciativa con la que la capital busca fortalecer a la industria audiovisual y consolidarse como un punto de encuentro para productores, distribuidores, plataformas y compradores internacionales.

El encuentro se realizará del 12 al 15 de octubre y tendrá como sedes el Centro Nacional de las Artes, la Cineteca Nacional de las Artes, los Estudios Churubusco y las Utopías. De acuerdo con autoridades capitalinas, el proyecto prevé generar una derrama económica anual de 24 millones de pesos.

Durante la presentación en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada señaló que el convenio busca articular en una sola plataforma a los distintos actores del sector cinematográfico y fortalecer el diálogo entre industria e instituciones públicas.

La mandataria capitalina anunció además un paquete de seis estrategias para fortalecer el cine en la capital, que incluyen mayor financiamiento, formación comunitaria y simplificación administrativa para las producciones.

CDMX aumenta apoyo al cine y plantea nuevas estrategias para el sector

Entre las medidas anunciadas destaca la creación de un fondo mixto de capital semilla con inversión pública y privada, así como el incremento de apoyos al cine, que pasaron de 10 a 20 millones de pesos y que, de acuerdo con el gobierno capitalino, llegarán a 40 millones en 2027.

También se planteó ampliar la enseñanza del cine comunitario mediante escuelas en las Utopías, además de desarrollar una red de espacios públicos para proyecciones.

Dentro del paquete de acciones se contempla un acuerdo con productores y distribuidores para fortalecer la exhibición de cine nacional, así como el diseño de un programa de formación superior en cine y estudios audiovisuales.

Como parte de las estrategias anunciadas, Brugada también planteó agilizar trámites y simplificar procesos administrativos para eliminar obstáculos burocráticos para las producciones.

Según expuso, una nueva ley impulsa la difusión del cine nacional y contempla estímulos fiscales para un sector que, dijo, supera los 10 mil millones de pesos en inversión y genera más de 100 mil empleos.

Nahui busca impulsar inversión y coproducción audiovisual

La secretaria de Cultura, Ana Francis López, definió a Nahui como una plataforma de comercio audiovisual enfocada en facilitar coproducción, financiamiento y circulación internacional de contenidos.

Detalló que reunirá a productoras, cineastas, plataformas, distribuidoras, festivales, estudios, empresas tecnológicas y representantes gubernamentales.

Además de la derrama económica proyectada, indicó que la iniciativa busca fortalecer los 140 mil empleos vinculados al sector audiovisual en la capital y posicionar a la Ciudad de México como hub de postproducción en América Latina.

Por su parte, la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, Daniela Alatorre, señaló que el convenio representa un esfuerzo colectivo para abrir una nueva plataforma de encuentro para la industria audiovisual en México, América Latina e Iberoamérica.