El youtuber Luisito Rey cuenta cómo le diagnosticaron el cáncer de piel: ‘Me mordía las uñas’

Luisito aseguró que logró superar el carcinoma y que actualmente se encuentra en recuperación, aunque continúa bajo observación médica. [Fotografía. Shutterstock, Luisito Rey/Youtube]

El youtuber mexicano Luis Ángel Torres Hernández, mejor conocido como Luisito Rey, informó mediante un video que fue diagnosticado con un carcinoma, un tipo de cáncer de piel, en el dedo índice de la mano derecha.

El creador de contenido dio a conocer la información a través de un video publicado en su canal de YouTube titulado “Superé el cáncer”, en el que explicó tanto el procedimiento médico como el proceso emocional que enfrentó durante varios meses.

En el video aparece acompañado de familiares y amigos, en una dinámica tipo intervención en la que comparten sus “mayores miedos”. En dicha publicación, Luisito Rey explicó que, debido al cáncer de piel, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, mientras que otro dedo continúa en análisis médico.

En su testimonio, detalló que fue sometido a una cirugía para frenar el avance de la enfermedad.

“Hasta hace poco me diagnosticaron un carcinoma en el dedo. Está en proceso de investigación el otro dedo. Pero al menos en este no tengo uña. Me quitaron toda la uña y me tuvieron que quitar piel de aquí para ponerla acá”.

También señaló que el diagnóstico estuvo acompañado de una etapa de incertidumbre y temor, en la que enfrentó dudas sobre su estado de salud y el alcance de la enfermedad, lo que influyó en su reacción inicial y lo llevó a detener proyectos personales mientras procesaba la situación.

“Pasé las cosas que varios saben y me callé tanto. Me pausé, repensé y me postergué muchas cosas tan solo por inseguridad. Me creí tanto estando desconectado de mí. Hoy busco explorarme y aceptarme aunque duela. Ya tengo 37. El sentirse superhéroe ya no queda”.

Sobre el origen de la enfermedad, Luisito Rey señaló que podría estar relacionado con hábitos derivados de la ansiedad, como morderse las uñas, lo que le generaba heridas constantes que posteriormente se infectaban, de acuerdo con su propia interpretación del caso.

En el mismo video, agregó que este proceso lo llevó a replantear su vida personal.

“Ansiedad que provocaba que mordiera las uñas, provocando miniheridas y posteriormente una infección provocada por realizar la higiene a mis mascotas. Esto es lo que intuyo”.

Tras el tratamiento, aseguró que logró superar el carcinoma y que actualmente se encuentra en recuperación, aunque continúa bajo observación médica.

¿Qué es el carcinoma, el cáncer que le diagnosticaron a Luisito Rey?

El carcinoma es un tipo de cáncer que se origina en las células epiteliales, es decir, aquellas que recubren la piel y distintos órganos del cuerpo.

En el caso de Luisito Rey, el tumor se localizó en un dedo, por lo que corresponde a un carcinoma cutáneo, una variante que suele detectarse en etapas tempranas debido a su visibilidad.

Este tipo de cáncer se caracteriza por el crecimiento anormal de células en la piel, y en muchos casos puede tratarse con procedimientos quirúrgicos cuando se identifica de manera oportuna.

La intervención que describió forma parte de los tratamientos utilizados para eliminar tejido dañado y evitar la propagación de la enfermedad.

Entre los principales síntomas del carcinoma cutáneo se encuentran la aparición de lesiones o llagas que no cicatrizan, cambios en el color o tamaño de la piel, áreas engrosadas o con costras, sangrado frecuente en la zona afectada y dolor o sensibilidad en el sitio de la lesión. Estos signos suelen motivar la consulta médica y permiten su detección en etapas tempranas.

¿Qué celebridades han sido diagnosticadas con carcinoma?

El carcinoma, especialmente en su forma cutánea, es uno de los cánceres más comunes y se ha diagnosticado en diversas figuras públicas en los últimos años.

Entre los casos más conocidos se encuentra el actor Hugh Jackman, quien fue tratado en múltiples ocasiones por carcinoma basocelular, un tipo frecuente de cáncer de piel.

También el músico Kevin Jonas informó en junio de 2024 que recibió tratamiento por este tipo de cáncer tras detectarse una lesión en la frente.

En el ámbito político, el presidente de EU Joe Biden fue sometido a una cirugía en febrero de 2023 para retirar un carcinoma cutáneo detectado durante revisiones médicas.

Posteriormente, en septiembre de 2025, ya como expresidente de Estados Unidos, se sometió a una cirugía de Mohs para retirar nuevas lesiones de cáncer de piel, un procedimiento que consiste en eliminar capas de tejido hasta descartar la presencia de células cancerosas.