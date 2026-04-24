Empezamos 2026 ‘filosos’: Crece percepción de peleas con vecinos y familiares en México, según el Inegi

Inegi destaca que hay un alza significativa en las peleas vecinales, ya que en el mismo periodo del 2025 fue un 36.3 por ciento de personas que se vieron involucradas en conflictos. (Cuartoscuro).

Al parecer los mexicanos iniciamos el 2026 ‘filositos’ y es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que en el primer trimestre del año, al menos un 38.2 por ciento de las personas tuvieron algún conflicto con familiares o vecinos.

Se detalla que la medición se hizo con personas mayores de 18 años y se incluyen conflictos con compañeros de trabajo, de escuela y con funcionarios públicos.

Inegi destaca que hay un alza significativa, ya que en el mismo periodo del 2025 fue un 36.3 por ciento de personas que se vieron involucradas en conflictos.

¿En qué lugares de México hay más peleas vecinales o urbanas?

Inegi detalló cuáles son las zonas de interés con mayor incremento en conflictos:

Tapachula pasó de 15.1 por ciento en el cuarto trimestre de 2025 a 33.2 por ciento en el primer trimestre de 2026.

Santa Catarina , al pasar de 23.1 a 44.4 por ciento.

, al pasar de 23.1 a 44.4 por ciento. San Nicolás de los Garza, que pasó de 18.4 a 34.1 por ciento.

¿En dónde pelean menos los mexicanos?

Inegi también reportó las áreas urbanas donde se han disminuido significativamente los conflictos familiares o vecinales.

Destacan, por ejemplo, Fresnillo, Zacatecas, que pasó de 18.3 a 10.5 por ciento; León de los Aldama, Guanajuato, que pasó de 46.0 a 30.5 por ciento, y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, que pasó de 49.1 a 34.6 por ciento.

Inegi también reportó que las personas mayores de 18 años que tuvieron algún tipo de conflicto directo en un 72.2 por ciento con vecinos y un 34 por ciento con desconocidos.

Algunos de los temas por los que los mexicanos suelen pelear con vecinos, familiares o desconocidos son: personas que queman basura, por estacionamiento, animales domésticos, chismes o malos entendidos, además de molestias por personas en estado de ebriedad.

Se suman ambulantaje, incumplimiento de cuotas vecinales, grafitis o pintas en las fachadas de las casas y problemas con trámites.