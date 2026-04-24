Sandra Echeverría rechaza acusaciones de Nazaret ‘N’ por extorsión: ‘No hay ninguna notificación’

Tras darse a conocer el caso de fraude piramidal de MetaXchange, la actriz Sandra Echeverría señaló que recibió amenazas y que ya las denunció ante las autoridades de la CDMX. [Fotografía. Cuartoscuro]

La actriz y cantante Sandra Echeverría rechazó que exista una denuncia formal en su contra por parte de Nazaret ‘N’, directora de Metaxchange, por los presuntos delitos de extorsión, delincuencia organizada y daño moral, y aseguró que no ha recibido notificación legal ni existen pruebas que respalden los señalamientos.

La intérprete sostuvo que las presuntas acusaciones forman parte de una narrativa sin sustento y vinculó el avance del caso judicial con la falta de pruebas de la empresaria. En ese sentido, indicó que la vinculación a proceso de Nazaret ‘N’ refleja que no pudo acreditar sus acusaciones.

“Todo lo que ella dice no tiene evidencia… ninguna de sus denuncias han procedido porque no tiene con qué”, afirmó la actriz en entrevista con Imagen Televisión, donde también señaló que las versiones difundidas han generado confusión.

La actriz señaló que recibió amenazas y que ya las denunció ante las autoridades. Indicó que estos hechos se tomaron en cuenta para dictar medidas cautelares contra Nazaret ‘N’, detenida por su presunta participación en un esquema de fraude piramidal en Metaxchange.

Sandra Echeverría insistió en que las acusaciones en su contra carecen de sustento y generan confusión entre el público. “No es cierto. ¿Cómo le pueden creer a una persona que sale con un video y no hay una investigación detrás?”, dijo al referirse a la difusión de señalamientos en redes y medios.

La actriz explicó que decidió hacer público su caso para evitar que más personas resultaran afectadas por el esquema de inversión. Señaló que su intención no es obtener beneficios personales, sino frenar el fraude.

“Yo lo hice público para que la gente supiera y para que se parara este fraude, para que no siguiera cayendo más gente”, afirmó.

También indicó que otras víctimas la han contactado y que muchas no denuncian por miedo a represalias. Por ello, llamó a acudir a las autoridades y sostuvo que los casos avanzan cuando se presentan pruebas.

Sandra Echeverría Sandra Echeverría hizo un llamado a las víctimas sobre los fraudes piramidales de Metaxchange. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Por qué fue detenida Nazaret ‘N’?

Nazaret ‘N’ fue detenida el pasado 18 de abril de 2026 en la Ciudad de México, tras una orden de aprehensión derivada de una investigación por fraude relacionada con la empresa Metaxchange, dedicada a ofrecer inversiones con supuestos rendimientos a través de operaciones financieras.

De acuerdo con información de la Fiscalía de la CDMX, la identifican como presunta responsable de un esquema de inversión con características de fraude piramidal, en el que se ofrecían altos rendimientos sin respaldo real.

Los reportes señalan que la empresa Metaxchange prometía ganancias de hasta 15 por ciento mensual mediante supuestas operaciones financieras que no existían y utilizaba recursos de nuevos inversionistas para cubrir pagos a clientes anteriores.

El caso acumula más de 120 denuncias y afectaciones millonarias, con un número de víctimas que podría superar el millar. La detención se realizó tras un cateo en la zona de Polanco, donde también se aseguraron elementos clave para la investigación, además del rastreo de recursos y testimonios de afectados.

Nazaret ‘N’ fue posteriormente vinculada a proceso, mientras continúan las investigaciones sobre la operación de Metaxchange y la posible participación de otros implicados.

MetaXchange La empresa MetaXchange fue acusada de fraude piramidal al ofrecer rendimientos atractivos para que invirtieran su dinero, pero sin cumplir con los pagos. (Fiscalía CDMX)

¿Por qué acusó presuntamente Nazaret ‘N’ a Sandra Echeverría?

Previo a su detención tras ser señalada por el presunto fraude en Metaxchange, Nazaret ‘N’ publicó un video en el que afirmó que interpuso una demanda contra Sandra Echeverría por extorsión, delincuencia organizada y daño moral.

De acuerdo con la CEO de Metaxchange, la actriz habría utilizado su presencia mediática para presionar a la empresa y exigir el pago de sus inversiones, bajo la amenaza de continuar con el desprestigio público.

“Ejercieron presión, buscan ocultar el daño con un tema mediático y desviar la atención, una de ellas es Sandra Echeverría, a quien interpusimos una demanda por daño moral y penalmente por delincuencia organizada y extorsión al unirse a este séquito, quien usó este caso para volverlo público y agravar esta situación”, mencionó Nazaret ‘N’.

La empresaria también aseguró que la difusión del caso formó parte de una estrategia para afectar la operación de la compañía, e incluso señaló que cuenta con documentos que, según su versión, acreditan pagos a inversionistas.