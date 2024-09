Red flags de las estafas piramidales

En ocasiones las empresas piramidales solicitan u obligan a los nuevos miembros a comprar productos del “inventario” a precio “preferencial” que no podrán devolver en caso de no lograr venderlo.

Identificar empresas piramidales puede ser relativamente complicado. Sin embargo, existen ciertas alertas que te ayudarán a reconocerlas. Desafortunadamente, muchas personas ven una oportunidad de negocio atractiva y omiten ‘focos rojos’ que en el futuro cercano complican la situación financiera.

De acuerdo con Marco Torres, experto en finanzas personales y director general de encasa.mx, “el objetivo principal es el reclutamiento, la mayor fuente de ingresos proviene de sumar a nuevas personas en lugar de vender un producto o servicio. Si los ingresos económicos dependen en su mayoría o totalidad del número de personas que reclutes o ingreses, es una señal de alerta. Esto quiere decir que el modelo de compensación está diseñado para beneficiar a los que están en la cima de la pirámide”.

Uno de los puntos clave de las empresas piramidales consiste en prometer grandes ganancias en muy poco tiempo, lo que no es típico en negocios legítimos. Este tipo de promesas no suelen tener un sustento ni plan de negocios sino en ideas abstractas y sin mucha información. Además hay que analizar el supuesto producto a comercializar, si es de baja calidad, tiene un precio exagerado o simplemente no existe, podría tratarse de una estafa. Un negocio funcional se basa en la venta de productos o servicios de valor real.

“En ocasiones las empresas piramidales solicitan u obligan a los nuevos miembros a comprar productos del “inventario” a precio “preferencial” que no podrán devolver en caso de no lograr venderlo. Esto es una señal de que la empresa está más interesada en vender productos a sus distribuidores que en llegar al mercado. Tomando esto en cuenta, si se pide una inversión inicial para poder participar y tener acceso a sus “grandes beneficios”, sin una garantía clara de retorno o sin una explicación de cómo se utilizará el dinero, es una señal de alarma” relató Torres.

Este tipo de compañías ofrecen información ambigua sobre el modelo de negocio, evitan responder preguntas directas y no proporcionan documentación clara. Como usuario, se debe investigar a la empresa y el Internet te facilita esta tarea; consulta opiniones de otras personas, y normalmente suelen tener muchas críticas negativas y advertencias de estafas.

Las personas que ya se encuentran inmersas en este tipo de actividades presionan para tomar una decisión y te unas al negocio de inmediato, sin darte tiempo para investigar, además, hacen énfasis en la secrecía del negocio, se te pide lo mantengas en secreto y que no hables de él con alguien que no esté involucrado.

Por último, el especialista recalcó que para protegerse y prevenir un dolor de cabeza financiero se debe investigar a fondo a la empresa y personas involucradas antes de invertir en cualquier oportunidad de negocio, desconfía de las promesas y más cuando son extremadamente buenas para ser ciertas, asesórate y consulta con expertos, por ejemplo un abogado, un asesor financiero o con las autoridades correspondientes antes de tomar una decisión. Lo más importante, confía en tu sexto sentido, si algo te parece sospechoso, es probable que lo sea.

evita perder ‘hasta la camisa’

Si te ofrecen un rendimiento muy alto en poco tiempo, cuidado.

Solo gana el que está en la parte alta de la pirámide.

Aplica el sentido común cuando te hablen maravillas de un proyecto.