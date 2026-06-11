Protestas en la inauguración del Mundial 2026 EN VIVO: Sigue las marchas en CDMX minuto a minuto

Además de los maestros de la CNTE, distintos grupos planean marchas y protestas en CDMX en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

Aficionados que viven la intensidad de las marchas en CDMX y los cierres viales. Este 11 de junio es la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. Mientras miles de personas desean gritar un gol en el México contra Sudáfrica, otros miles seguro gritarán… consignas y frases para exigir justicia en las manifestaciones programadas para este jueves.

La mayoría de marchas en CDMX tendrán como objetivo llegar a los alrededores del Estadio Banorte, que se llamará Estadio Ciudad de México durante la Copa del Mundo; sin embargo, el Gobierno de CDMX ya tiene un plan para contener las manifestaciones y permitir que se realice la apertura del Mundial sin contratiempos.

En estas protestas se prevé la participación de varios contingentes entre los que destacan los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, grupos de transportistas y campesinos, así como colectivos de madres buscadoras, además de normalistas de Ayotzinapa, quienes planeaban usar explosivos durante sus manifestaciones.

Desde hace unos días, la CNTE ha llevado a cabo protestas en CDMX e incluso las manifestaciones de los maestros pusieron en peligro la apertura del FIFA Fan Fest en el Zócalo de CDMX.

En este contexto, El Financiero comparte la cobertura EN VIVO de las marchas en CDMX de este 11 de junio. Aquí te informaremos sobre las calles y avenidas afectadas por las protestas, así como las estaciones de Metro, Metrobús y del transporte público que suspenderán el servicio debido a las manifestaciones.

¿Cuáles son las marchas en CDMX programadas para este 11 de junio?

Pese al decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer home office en la inauguración del Mundial 2026, las autoridades de la Ciudad de México prevén que las marchas en CDMX comiencen desde las primeras horas de este 11 de junio.

El colectivo de familias buscadoras Hasta Encontrarles CDMX convocó a una marcha pacífica de madres buscadoras con rumbo al Estadio Banorte. El punto de partida de esta movilización será la Calzada de Tlalpan.

De manera simultánea se prevé la manifestación de maestros de la CNTE en el FIFA Fan Fest del Zócalo de CDMX.

En tanto que la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) protesta para exigir mayor seguridad en carreteras del país. A esta manifestación se suma el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

¿De dónde saldrán las marchas previas a la inauguración del Mundial 2026?

Las convocatorias de las manifestaciones establecen al menos 4 puntos de partida para las marchas en CDMX de este 11 de junio.

Los puntos de partida que se han anunciado son: Ciudad Universitaria, la Glorieta de Vaqueritos, Perisur, y el cruce de Avenida División del Norte con Tlalpan.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX aún no ha revelado los puntos en donde colocaría policías para evitar el paso de manifestantes.

¿Qué piden los maestros de la CNTE? Esta es la razón de sus protestas

Luego de varias amenazas con protestas y desde inicios de junio, los maestros de la CNTE protestan para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 así como la eliminación de la reforma educativa.

Ante las protestas de los maestros, autoridades federales han presentado propuestas al magisterio, pero la CNTE ha rechazado los ofrecimientos del gobierno.

Pese a las diferencias, la Secretaría de Gobernación llamó a la CNTE a retirar el plantón del Centro Histórico de CDMX y a mantener el diálogo en busca de soluciones.

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México para la inauguración del Mundial 2026?

Si eres uno de los afortunados que tiene boletos para el México vs. Sudáfrica que sirve como el partido inaugural del Mundial 2026, el transporte público puede ser tu mejor aliado.

Recuerda que no habrá estacionamiento en el Estadio Ciudad de México, por lo que se activaron diferentes planes de movilidad en la CDMX para el traslado de aficionados.

Por ejemplo, la opción Park & Ride implica que las personas lleguen en su auto a uno de los puntos de recolección para abordar unidades que los llevarán directo al Estadio Ciudad de México.

Una de las opciones más efectivas y menos costosas para el traslado de aficionados a la inauguración del Mundial 2026 en México es la Línea 2 del Metro, que recién recibió una remodelación y hasta te ofrece la posibilidad de tomarte “la selfie pa’l face” en el candelabro del Metro Hidalgo.

A bordo de la Línea 2 del Metro de CDMX llegarás hasta la terminal de Tasqueña, donde harás un transbordo para tomar el Tren Ligero, que también recibió una ‘manita de gato’ y ahora presume ajolotes en sus unidades. Una vez arriba del Tren Ligero será cuestión de minutos para que llegues al Estadio Ciudad de México.

Y tú, ¿vas a gritar gol o serás de los que griten las consignas? Si no puedes hacer home office y quedas atrapado en el tráfico de CDMX, El Financiero también te invita a seguir su cobertura EN VIVO del México vs. Sudáfrica.

¡¡!Vamos, México!! ⚽️⚽️⚽️