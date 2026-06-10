¿Fan Fest en el Zócalo está en duda? Gobierno informará si abre o no para inauguración del Mundial 2026

Maestros de la CNTE se encuentran en las inmediaciones del Zócalo. Demandan que el Gobierno deroga la Ley del ISSSTE de 2007.

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió que la celebración del FIFA Fan Fest en el Zócalo no está del todo garantizada para la inauguración del Mundial 2026, esto por la presencia de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En su ‘mañanera’ de este miércoles 10 de junio, la mandataria fue cuestionada sobre dónde verá el partido México contra Sudáfrica.

“Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración en el Zócalo, hay 18 sedes que fueron planeadas con tiempo por el Gobierno de la Ciudad de México”, dijo.

Claudia Sheinbaum agregó que si se pospone el FIFA Fan Fest en el Centro Histórico, irá a alguno de esos 18 puntos o se habilitará una pantalla para que ella y los reporteros de la ‘mañanera’ sigan el partido desde Palacio Nacional.

“Ya en la tarde (de este miércoles 10 de junio) podemos informar si el Zócalo para la inauguración estará en cuestión de entrar o no. De todos modos están las 18 sedes”, apuntó.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó la semana pasada que vería el partido de inauguración del Mundial 2026 en el Zócalo en compañía de la presidenta Sheinbaum, esto después de que ambas donaron sus boletos a un concurso de dominadas.

¿Dónde habrá pantallas para ver GRATIS el partido México contra Sudáfrica en CDMX?

La presidenta de México comentó que las sedes para seguir el Mundial 2026 incluyen Utopías abiertas recientemente por Clara Brugada. Las pantallas están instaladas en los siguientes puntos: