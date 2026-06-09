Árbitro del Mundial deportado por EU iba a hacer historia: Fue interrogado por 11 horas y excluido por la FIFA

Omar Artan estaba llamado a convertirse en el primer árbitro de Somalia en dirigir un partido de la Copa del Mundo, pero fue excluido del torneo tras ser rechazado en su ingreso a Estados Unidos. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy)

El árbitro mundialista de Somalia al que se le negó la entrada a Estados Unidos tras llegar a Miami y que posteriormente fue excluido del torneo por la FIFA estaba a punto de hacer historia para su país.

Omar Artan iba a ser el primer árbitro de Somalia en dirigir en un Mundial después de figurar en la lista oficial de la FIFA para el torneo, que se anunció hace dos meses. Es uno de los mejores árbitros de África y fue nombrado mejor árbitro masculino del continente en 2025.

¿Por qué negaron la entrada a Omar Artan en Estados Unidos?

Las autoridades le negaron la entrada en el aeropuerto internacional de Miami el sábado por “preocupaciones de verificación”, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) en un comunicado sin dar detalles sobre esas preocupaciones.

Según la Embajada de Somalia en Kenia, que tramitó el documento, a Artan se le había expedido una visa para viajar a Estados Unidos la semana pasada.

La decisión de negar a un oficial de partido designado por la FIFA el permiso para ingresar al país anfitrión de una Copa del Mundo es sumamente inusual. Artan debía reunirse con otros árbitros del Mundial en su base de entrenamiento en Miami.

Somalia es uno de casi 40 países sometidos a nuevas restricciones de viaje en el marco de la estricta arremeditda contra la inmigración del gobierno de Donald Trump. Eso generó preocupación de que aficionados, jugadores y oficiales de esos países —la mayoría de África— pudieran verse atrapados en la ofensiva y que les negaran la entrada para la Copa del Mundo pese a contar con visas válidas.

Somalia considera "lamentable" la prohibición de entrada a EE.UU. de un árbitro somalí. (Foto: EFE/Captura de vídeo de la CAF). (Confederación Africana de Fútbol/EFE)

El árbitro fue interrogado durante horas en el aeropuerto

Artan le dijo a The New York Times que fue entrevistado en el aeropuerto de Miami durante 11 horas por funcionarios fronterizos, quienes le preguntaron por qué había viajado a Estados Unidos y lo interrogaron sobre la política somalí y el grupo militante al-Shabab, que libra una insurgencia contra el gobierno allí. Les mostró documentación de la FIFA y fotos de su carrera arbitral, dijo.

Tras el interrogatorio, fue puesto en una celda de retención y enviado de regreso en un avión a Estambul, Turquía, desde donde había tomado su vuelo de conexión a Estados Unidos.

“Creo que tienen un problema con mi país”, dijo Artan al Times, y añadió que tenía los documentos correctos y la visa. Dijo que no le informaron por qué se le negó la entrada, según el periódico.

El Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia indicó el martes que su embajada en Estados Unidos realizaba gestiones para resolver el problema y permitir que Artan arbitre en la Copa del Mundo, que comienza este jueves 11 de junio.

La negativa a permitirle entrar a Estados Unidos podría estar relacionada con las restricciones de viaje más amplias sobre Somalia “más que con alguna acusación específica en su contra”, dijo a The Associated Press Isse Aden Abshir, asesor principal del ministerio de deportes de Somalia.

Omar Artan debía unirse a la concentración de árbitros, donde también citaron a los mexicanos César Ramos y Katia García. ((Fotos: Igor Link / Shutterstock.com, Edgar Negrete Lira y César Gómez Reyna / Cuartoscuro.com))

Artan fue sometido a ‘inspección adicional’

“Durante el trámite, el viajero fue sometido a una inspección adicional, una parte rutinaria del proceso de inspección de la CBP cuando los agentes necesitan verificar información o determinar la admisibilidad”, señaló la CBP en su comunicado el lunes.

“Tras la inspección, se determinó que el viajero, un árbitro de la Copa del Mundo de la FIFA, era inadmisible debido a preocupaciones de verificación y se le negó la entrada”, indicó la CBP.

La CBP indicó que todos los viajeros que buscan ingresar a Estados Unidos —incluidos jugadores, entrenadores y personal de la Copa del Mundo— están sujetos a inspección y verificación por parte de la agencia.

“Las determinaciones de admisibilidad se realizan caso por caso utilizando información de aplicación de la ley, seguridad nacional e inmigración disponible en el momento de la inspección”, señaló el comunicado de la CBP. “Los agentes de la CBP tienen la autoridad para interrogar a los viajeros, realizar inspecciones y determinar la admisibilidad de conformidad con la ley de Estados Unidos”.

El presidente de la FIFA, el italiano Gianni Infantino, confía en que los partidos se desarrollen en EU según lo previsto. (Foto: EFE) (Madla Hartz/EFE)

La FIFA excluye al árbitro Omar Artan

La FIFA afirmó que no participó en los procesos migratorios y que las autoridades de Estados Unidos le informaron que el “estatus no se modificará por el momento”. Señaló que Artan no podría entrenar ni arbitrar en el Mundial 2026.

“En consonancia con eventos anteriores de la FIFA, un gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe una visa y quién es admitido en su país”, manifestó la FIFA.

Aun así, la FIFA y su presidente Gianni Infantino forjaron vínculos estrechos con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, mientras Estados Unidos se preparaba para ser coanfitrión junto con México y Canadá, y habían subrayado públicamente cómo eso ayudaría a que el Mundial se dispute sin contratiempos.

Infantino no comentó de inmediato sobre el asunto, mientras que la FIFA difundió un comunicado en nombre de Artan.

“A pesar de las circunstancias, estoy de buen ánimo y estoy concentrado en los próximos desafíos de mi carrera arbitral” , expresó Artan en el comunicado.

Omar Artan, histórico para Somalia

Artan fue elogiado como uno de los mejores árbitros de África y fue decisivo en el partido de vuelta de la final de la Liga de Campeones de África el mes pasado —el duelo de clubes más importante del continente.

En una entrevista reciente con la cadena de televisión Al Jazeera, habló de lo honrado que se sentía por haber sido seleccionado para ser el primer somalí en arbitrar en la Copa del Mundo y de cómo enfrentó desafíos en su país del este de África, marcado por el conflicto, incluido el hecho de que a veces tenía que cambiar su ruta hacia el entrenamiento debido a explosiones en las calles de la capital Mogadishu.

“No puedes rendirte como árbitro”, dijo Artan en la entrevista. “Esto (ir al Mundial) era mi gran, gran objetivo y estoy realmente emocionado”.