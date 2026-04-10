Estudiante de la UNAM hará historia en el Mundial

Katia Itzel García Mendoza, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y alumna de la Facultad de Derecho, ambas de la UNAM, donde cursa una segunda carrera, fue incluida en el grupo de 52 árbitros que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se convertirá con ello en la primera árbitra central mexicana que pitará en un Mundial varonil. García Mendoza, quien en 2024 obtuvo el Premio Nacional del Deporte, dijo sentir una gran alegría –que seguro será compartida por millones de compatriotas–, y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Así conquistan las mujeres lo que en algún lejano momento fue llamado “el juego del hombre”.

Pelean diputados y senadores por Bicameral de Seguridad

A pesar del flagelo de la violencia e inseguridad que azota al país, los diputados y senadores nomás no se ponen de acuerdo para presidir la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Resulta que, hasta en eso, hay una disputa por quién la preside. Esa y otras bicamerales. El propio presidente de la Jucopo de Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, nos confirmó ayer que, después de que el Senado se les adelantó, “para las comisiones bicamerales se requiere acuerdo entre diputados y senadores para elegir las presidencias, y nosotros no vamos a admitir que se impongan presidencias desde la Cámara de Senadores”. ¿Así o más confrontados?

Titulares de Pemex y Semarnat, a San Lázaro

Después de tanta insistencia del PAN y el PRI, la mayoría de Morena en San Lázaro al fin admitió que los titulares de Pemex, Víctor Rodríguez, y de la Semarnat, Alicia Bárcena, sean citados a comparecer ante los legisladores e informen sobre el derrame de hidrocarburos en las playas del golfo de México. “Estamos en la revisión para establecer comunicación con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para ver si podemos realizarla y generar condiciones para este ejercicio que plantean algunos grupos parlamentarios”, aceptó el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal. Aunque aclaró que “eso lo decidirá la mayoría legislativa y vamos a ver…”. Ya se verá si se atreven.

Morenista se encadena y amordaza en Congreso de Sinaloa

En lo que denominó un acto de resistencia civil pacífica y activa contra la omisión legislativa, el diputado Serapio Vargas, de Sinaloa, protagonizó ayer una protesta sui generis y, con ayuda de uno de sus compañeros, se amordazó y encadenó en el recinto para denunciar que su iniciativa para incluir la palabra gobernadora en Constitución local está congelada desde hace más de año. El legislador permaneció los 10 minutos que tenía de participación encadenado y amordazado, mientras sus compañeros miraban atónitos y algunos más reaccionaban con risas. Eso sí, al concluir su protesta, amagó con repetirla si su iniciativa no avanza.

Aconsejan a Colosio olvidarse de Sonora

María Dolores del Río, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Sonora y aspirante de Morena a la gubernatura del estado, aconsejó al senador emecista Luis Donaldo Colosio desistir en su intento de gobernar la entidad y mejor pelear por la gubernatura de Nuevo León, pues recordó que ahí es donde tiene su carrera política. Para la funcionaria, resultaría ‘extraño’ que el exalcalde de un municipio ajeno a Sonora, en este caso Monterrey, busque gobernar a los sonorenses. ¿Será buena fe o más bien quiere quitárselo del camino?