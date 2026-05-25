Reforma a toda velocidad

La llamada ‘4T’ planea en el Congreso reformar, otra vez, ocho artículos de la Constitución. Siete se modificarán de nueva cuenta para “mejorar” y ‘reformar la reforma’ al Poder Judicial, y uno más para “defender la soberanía” mediante la nulidad de una elección por la injerencia extranjera. El martes instalan el Congreso para un periodo extraordinario, pero solo entre miércoles y viernes los diputados y los senadores aprobarán cuatro dictámenes de reformas. Terminada su labor, el decreto se va a los estados y el 2 de junio harán la declaratoria de constitucionalidad.

Alito, en un autobús a Coahuila

Con el ánimo y el optimismo que lo caracteriza, Alejandro Moreno anunció ayer con bombo que sus 37 diputados federales, dos senadores y los integrantes de la dirigencia nacional de su partido partirán todos a Coahuila, en un “despliegue a territorio”, para respaldar a sus candidatos al Congreso local, en la elección de junio. El objetivo es, advirtió, asegurar el triunfo y “evitar que entren a la entidad los cínicos y corruptos de Morena a destruir la paz y la tranquilidad que vive el estado”. Lo bueno es que todos caben en un solo autobús y no gastarán mucho.

Acomodos en Guerrero

En Guerrero las fichas se acomodan. Todos dan por hecho que la abanderada de Morena será la senadora Beatriz Mojica, que estará solicitando licencia a su cargo en los siguientes días. La exconsejera Jurídica de la Presidencia Esthela Damián se perfila para ser quien logre arrebatarle a la oposición Chilpancingo y uno de los más cercanos al también senador Félix Salgado, Ricardo Salinas, funcionario en el gobierno estatal, será quien busque la presidencia municipal de Acapulco. Todo se comienza a acomodar.

No me muevo, no me veo

Que no andaba en el hospital, sino domingueando en Reforma. Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, anduvo corriendo ayer en la principal avenida de la ciudad y no internado por un problema cardiaco. Aunque sobre su persona hay diversos señalamientos por presuntos vínculos con el cártel de La Barredora, queda claro que el tabasqueño aún no cae en eso del no me muevo, no me veo, como estuvo durante 20 días su colega de Sinaloa, Enrique Inzunza, y el cual sí tiene acusación directa de narco por el gobierno estadounidense.

Nada de charolear

Quien también salió a aclarar otra polémica fue la senadora del PAN Mayuli Martínez, pues aseguró que, contrario a lo que anduvieron difundiendo medios de comunicación afines a Morena, no es que se negara a identificarse ni intentara charolear, cuando elementos de la Guardia Nacional interrumpieron una grabación que hacía en las inmediaciones del Tren Maya para mostrar presuntas irregularidades, junto con el ingeniero Wilbert Esquivel. Aseguró que en ese momento no traía ni celular ni credenciales porque se encontraba enfocada en la grabación. “Nunca pedí privilegios ni intenté evadir protocolos”, aclaró.

Operativo eléctrico del Mundial

Mientras las sedes mundialistas afinan detalles rumbo a 2026, en la CFE se trabaja bajo una lógica de confiabilidad operativa. La empresa intensificó inspecciones, mantenimiento y pruebas técnicas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara desde febrero, donde suma 3 mil 427 actividades de mantenimiento a la red eléctrica y la inspección de los 947 km de red de distribución y 130 km de líneas de transmisión que comprenden la totalidad de la infraestructura eléctrica vinculada a los inmuebles estratégicos. También avanzan trabajos de modernización en circuitos eléctricos, aeropuertos, sistemas de transporte y proyectos de electromovilidad vinculados a la logística del torneo. Además, el despliegue contempla el monitoreo en tiempo real, plantas de emergencia y más de 2 mil 600 trabajadores en guardias permanentes para atender cualquier eventualidad.