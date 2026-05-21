Alcanzan los votos sin Inzunza

Quien no se quiso meter en polémica con aquello del atrincheramiento de Enrique Inzunza, senador señalado por Estados Unidos de estar involucrado con Los Chapitos, fue el coordinador de Morena en la Cámara alta, Ignacio Mier, pues aunque ayer se le preguntó si vendrá a votar la nueva reforma judicial, se limitó a decir que “es una responsabilidad que tenemos todos los legisladores”. Lo cierto es que el oficialismo tampoco necesita del sinaloense para sacar la reforma, pues con los aliados ya suman 87 votos. Es decir, uno más que la mayoría calificada. Con que no se enferme nadie.

Trabajadores del INE, a home office

Los trabajadores del INE del centro del país podrán disfrutar los partidos del Mundial desde la comodidad de su casa, luego de que la Secretaría Ejecutiva del instituto instruyó irse 42 días, del 1 de junio al 12 de julio, al trabajo en modalidad remota con el fin de evitar aglomeraciones en vialidades aledañas al coloso de Santa Úrsula, reducir tiempos de traslado y la emisión de contaminantes. La medida también se tomó porque los estacionamientos del INE en la zona sur serán prestados al gobierno local para el desahogo automovilístico. ¿Otras dependencias seguirán el ejemplo?

Disparan frente a la FEMDO

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video que muestra cómo sujetos que viajaban en una motocicleta sin placas hicieron disparos con un arma de fuego de fabricación casera, cuando circulaban sobre Paseo de la Reforma, frente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR. Ello prendió los focos rojos en la capital y, por ello, la policía ya busca a los responsables para aplicar la sanción correspondiente y evitar que esta provocación se repita.

Reviven tómbola por una curul

Indignados, morenistas recriminaron ayer en San Lázaro la “discriminación”, dijeron, de que fue víctima su compañero el diputado mexiquense Luis Morales Flores, un representante de la comunidad indígena. En la coordinación guinda del Palacio Legislativo recordaron las palabras de quien es el suplente de Sergio Mayer, cuando dijo “yo gané la diputación federal plurinominal en la tómbola, pero me la quitaron y se la dieron a ese señor Mayer”. El recuerdo de los morenistas vino a cuento al considerar que, “ahora que el de La Casa de los Famosos se fue del partido, quien debería ocupar la curul es Morales”.

Búmeran político

La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró ayer que “no puede ser que quien habla de ‘libertad’, como parte de su consigna política, coarte la libertad de manifestación”, en franca alusión a la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos, a quien desde la ‘4T’ se le acusa de haber boicoteado la manifestación en su contra el sábado pasado en la entidad norteña. No obstante, la sentencia presidencial se le regresó como búmeran al partido guinda, cuando autoridades de la capital desplegaron un operativo para contener la movilización de los campesinos y transportistas.

Los tentáculos del crimen

No pudo negarlo y la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, admitió que “el crimen organizado ha ampliado sus tentáculos a un grado tal…”, que sí atraviesan a todos los partidos políticos. Por eso, dijo, “hoy tenemos a gobernadores denunciados”. Y por eso también, sin decir nombres, se pronunció por que “al que sea responsable, al que sea corrupto, al que sea delincuente, sea quien sea, se le debe sancionar”.

Protesta por Mahahual

Aunque la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, ya anunció que no darán el aval para la construcción del parque acuático Perfect Day en Mahahual, Quintana Roo, integrantes del colectivo Salvemos Mahahual protestarán este día en la sede de la institución, pues advirtieron que la victoria no está completa hasta tener el resolutivo final en la mano y que “sin ese papel, el riesgo sigue ahí”.