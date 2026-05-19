Noquea Morena a El Travieso

Fulminante nocaut aplicó ayer la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, a Jorge El Travieso Arce. A raíz de que el expugilista celebró en días pasados que se unía a la ‘4T’, le aclaró que con ellos no habrá tiro. “No está afiliado a Morena. Mi postura en la Comisión de Incorporación, de la cual soy parte, es que no debe ser aceptado por sus antecedentes, sus planteamientos políticos y por su conducta”, remarcó la dirigente. Cabe decir que el acercamiento del exboxeador (quien en su momento apoyó a Xóchitl) lo hizo a través del PT y de la diputada Diana Karina Barreras.

Se deslinda Saúl de esvástica y alega “descuido”

Vaya tropezón que se dio el senador Saúl Monreal con eso de jugar a ser cantante. Dejen el oso al malcantar una canción como “Agujetas de Color de Rosa”, el morenista fue criticado por aparecer con una banda local de Zacatecas cuyo bajista portaba la cruz esvástica. Tuvo que salir a aclarar que no es promotor de símbolos nazis y solo se trató de un descuido de su equipo.

La ministra que está y no está

La autonombrada “ministra del pueblo”, Lenia Batres, sigue dando de qué hablar. Y es que, aunque asiste a las sesiones, siempre está distraída y ayer, de plano, hasta se ausentó por más de 10 minutos justo antes de iniciar la votación de la Controversia Constitucional 201/2025. El secretario de acuerdos recogió el voto de las ocho ministras y ministros presentes y luego, con una seña graciosa, hizo ver al ministro Hugo Aguilar Ortiz la ausencia de la ministra. El presidente de la SCJN ordenó seguir la votación, pues al final la opinión de Batres no haría ninguna diferencia. Ya se está haciendo costumbre.

La ‘4T’ quiere transparencia, pero ‘parchada’

Ante las críticas, los diputados guindas metieron reversa en San Lázaro y ordenaron al Comité de Transparencia del Palacio Legislativo no reservar ni clasificar como confidencial el proceso de elección de los tres nuevos consejeros del INE. En una carta enviada por el coordinador Ricardo Monreal, le indicó al comité que “todos los mexicanos puedan acceder a toda aquella información que legalmente pueda difundirse, realizando únicamente las versiones públicas y los ‘testados’ estrictamente necesarios…” O sea, transparencia con parches.

Ébola, ¿habrá medidas precautorias?

Resulta que el mundo aún no sale del temor por el hantavirus, cuando el ébola ya enciende las alertas. La OMS declaró el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia sanitaria internacional, y de inmediato Estados Unidos anunció que aplicará controles sanitarios en aeropuertos a pasajeros de las zonas afectadas y suspensión temporal de visados. ¿Y en México? Voces como la del infectólogo Francisco Moreno advierten que deberían igualmente tomarse medidas, pues la selección congoleña jugará partidos en Houston, Guadalajara y Atlanta. ¿Hará algo el gobierno mexicano o seguirá las enseñanzas del sensei López-Gatell?

Examen al INE, en duda

Luego de que el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior reprogramó el examen de conocimientos para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional por fallas técnicas, aspirantes a algún cargo al INE exigieron que se privilegie la conservación de los actos válidamente realizados y no una reposición total que desconozca el esfuerzo, el tiempo y el trabajo de miles de personas, pues advirtieron que repetir la prueba generaría incertidumbre y afectaría la confianza en las instituciones, ya que la falla no es atribuible a los aspirantes sino al Ceneval.