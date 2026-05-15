Honran en Azcapo a los caídos… ¡de la URSS!

Sembrando Vida llegó a la Ciudad de México… pero en versión soviética. No crean que el gobierno de Putin copió el programa de la ‘4T’. No, solo se sembraron árboles en el jardín Miguel Hidalgo de la alcaldía Azcapotzalco, que lleva Nancy Núñez, para conmemorar el Día de la Victoria, una festividad nacional rusa que rememora la caída de la Alemania nazi frente a la Unión Soviética. “Una acción ciudadana en honor a los caídos... La idea es muy simple. Un árbol es símbolo de vida. Sembrando árboles, nosotros sembramos nuevas vidas”, expresó el embajador Nikolay Sofinskiy. Ver para creer.

No entienden que no entienden

En Morena, como dijera un afamado filósofo, “están viendo y no ven”... Édgar Barraza, dirigente del partido guinda en Sinaloa, aseguró que Enrique Inzunza, senador, y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, ambos acusados de narcos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “no serían descartables” en la encuesta de Morena para definir candidaturas. El chiste se cuenta solo.

¡Ya siéntese, señora!

La que nomás no quiere soltar el tema, pese a que la han tundido con burlas y críticas, es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En comparecencia ante parlamentarios, la derechista tuvo a bien asegurar que “México no existió hasta que llegaron los españoles”. Y, evidenciando su ignorancia, fue más allá al retar: “Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay debajo de la calle Guatemala número 24 y por qué no se abre al público”, en alusión al Huei Tzompantli. Ni cómo ayudarla.

Interpelan a Marath en la UNAM

Marath Bolaños, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, acudió a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la que es egresado, para ofrecer una conferencia magistral sobre la “primavera de los derechos laborales” que vive el país con la ‘4T’ y, lejos de recibirlo con vítores, un grupo de estudiantes lo increpó por mandar la reducción de las 40 horas hasta 2030. “Tanto que criticaron al PRI y son los mismos”, le gritó uno de los manifestantes, ante lo cual el secretario prefirió abandonar las instalaciones junto al director de la facultad, Alejandro Chanona, antes que responder a los cuestionamientos.

Usurpan identidad de consejera del INE

La consejera Frida Gómez Puga lleva menos de un mes en el INE y ya le usurparon la identidad. Ayer, la funcionaria denunció que se presentó ante la FGR una denuncia a su nombre sin su autorización y con su firma falsificada en contra del exdirector de Administración, Jesús Octavio García, por las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Gómez Puga anunció que denunciará la falsificación de su firma, una conducta que busca “causar un detrimento a su consejería como servidora pública en lo individual y grave a la confianza pública, al debate democrático y a la integridad del Instituto”.

Juicio político a Rocha está en el lugar 58 de la lista

Debido, otra vez, al rezago que tienen los diputados, la solicitud de juicio político contra el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, parece más una ilusión. Además de que todos estos casos generalmente se archivan y ninguno procede, hay hoy 57 peticiones en la lista de espera, y la del PAN en contra del sinaloense es la 58. Y como los casos, supuestamente, se atienden en el orden en que fueron presentados, se ve casi imposible que lo desahoguen en la llamada Subcomisión de Examen Previo, encargada de hacer el dictamen. “Ni les preocupa” en la “aplanadora mayoría de la ‘4T’”, comentan legisladores panistas.