Convocatoria inédita

¿Cuándo fue la última ocasión que recuerde que en un evento público organizado por un medio de comunicación acuden tres secretarios de dependencias clave del gobierno federal? Haga cuentas y si tiene que recorrer casi una década no se sorprenda. La sociedad y el gobierno, afortundamente, reconocen la trascendencia del medio que está leyendo, porque se marcó un hito con el foro sobre el “Crecimiento con equidad”, realizado ayer.

‘Ajolotizar’ hasta a U2

Quien está sacando ventaja de la crítica es la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pues ahora presumió con todo que “ajolotizamos a U2”. La morenista entregó a los integrantes de la banda irlandesa no solo una figura del animal endémico con el que pintarrajea toda la ciudad sino una invitación formal para que toque en el Zócalo. Eso sí, no dijo que por austeridad debe ser gratuito. A ver si por esa característica doña Clara no se queda cantando “I’ll wait for you”, si es que Bono rehúye a la cantada de a gratis.

Frustrado cambio de look

Quien se arrepintió con su nuevo look fue Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado. El queretano había estrenado lentes al arranque de la Comisión Permanente, los nuevos Ray-Ban Meta AI, que se caracterizan por tener cámara y micrófono integrados. Bueno, y es que no faltaron las esquizofrénicas hordas morenistas que acusaron –en redes sociales– que el panista usaba el accesorio para ser espía de la CIA. Jajaja. Imagínese. Como si la CIA necesitara esos artilugios. Pero ayer Anaya mejor optó por sus anteojos clásicos de armazón ligero, de otros tiempos.

El tiro por la culata

La senadora Cynthia López Castro no da una en su estrategia mediática. Luego de su ‘hazaña’ de exhibir en video a Alessandra Rojo de la Vega llegando a la alcaldía en su camioneta machuchona a las 11:00 de la mañana, las “benditas redes sociales” hicieron lo suyo para recordarle su pasado priista, cuando incluso apoyaba a la hoy alcaldesa. Lo mismo cuando sacaba un rosario de elogios para el entonces presidente Peña.

El Chapo insiste en pedir su extradición a México

Joaquín El Chapo Guzmán, el más famoso capo mexicano de los últimos tiempos, insiste en exigir al juez Brian Cogan, de la Corte Este de Nueva York, su extradición a México. En una nueva carta, escrita de puño y letra en inglés, reitera que el gobierno de México es el malo de la película, que él no ha causado daño a nadie y que su condena fue injusta. Es la séptima carta, todas escritas en términos similares. El juez Cogan ya respondió a dos, desestimándolas. Y luego ya ni caso les hizo.

Emiliano, ¿a la Cuauhtémoc?

Colonias de la alcaldía Cuauhtémoc han sido tapizadas de volantes con la imagen de Emiliano Rojas, secretario particular de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, quien se presenta como presidente de Relevo Mexicano. La demarcación se consideraba bastión guinda, y en particular de Monreal, hasta que en 2021 la perdieron. El diputado intentó recuperarla en 2024 con su hija Catalina como candidata, pero fracasó. Llama la atención que a unos meses de arrancar el proceso electoral, la imagen del particular de don Ricardo esté en toda la demarcación, ¿será que es nueva apuesta para la Cuauhtémoc?

En medio ambiente, ¿debate a domicilio?

Fuerte se quejaron ayer los diputados federales del PAN porque la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, canceló en tres ocasiones una reunión con legisladores de la Comisión del Medio Ambiente. Y más se indignaron porque, al final, les pidió que mejor fueran a sus oficinas, porque su abultada agenda no le permite ir al Palacio Legislativo. Ah, y que solo vayan el presidente y los secretarios, no todos los integrantes de la comisión. “No vamos a normalizar que temas ambientales prioritarios para el país se pretendan atender mediante reuniones restringidas y fuera del escrutinio parlamentario”, reclamó el diputado Homero Niño de Rivera. Derecho de pataleo.