Sin aspavientos, U2 deleita en el Centro Histórico

Ayer ocurrió uno de esos eventos sublimes para una ciudad como la CDMX. Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., integrantes de la banda irlandesa U2, llegaron muy temprano a las calles República de Brasil y República de Colombia, cerca de la Plaza Santo Domingo, en el Centro Histórico, donde ya se había instalado su equipo de sonido. De pronto, tras dejar caer la claqueta, inició la grabación de su nuevo videoclip “Street of Dreams”. No hubo aviso previo al público, pero rápidamente se corrió la voz en redes sociales y en minutos el lugar estaba lleno. Una experiencia única que muy pocos disfrutaron en vivo.

Periodo extra, entre el 20 y 30 de mayo

La mayoría de la ‘4T’ en San Lázaro planteó ayer a los líderes de PAN, PRI y MC la fecha tentativa para convocar a un periodo extraordinario en el Congreso. “Tenemos un plazo perentorio y les dije que estimaba que, de ponernos de acuerdo y lograr que ese acuerdo prospere, estaríamos hablando de entre el 20 y el 30 de mayo”, deslizó el morenista Ricardo Monreal. No hay acuerdos todavía y se ve que les urge ya, porque incluso su comunicación ayer fue vía telefónica.

Nuevo intento de Taddei

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que hoy miércoles acudirá al Palacio Legislativo la titular del INE, Guadalupe Taddei, para plantear sus razones de posponer al 2028 la segunda elección judicial. La consejera presidenta pidió una reunión con los coordinadores de las bancadas para advertir de los inconvenientes de empatar la elección judicial con los comicios intermedios.

Marx vuelve a las andadas

Marx Arriaga, extitular de la Dirección General de Materiales Educativos, promueve una marcha el 15 de mayo, Día del Maestro, para exigir la refundación de la SEP. El exfuncionario tiene pleito casado con Mario Delgado, titular de la SEP, luego de que éste lo relevó del cargo, por ello Arriaga busca aprovechar el descontento contra Delgado por el fallido cambio en el calendario escolar, para amplificar su exigencia de que renuncie al cargo.

Jalón de orejas a uno de los hermanos incómodos

En su papel de jefe del clan de los Monreal Ávila en la política, el diputado Ricardo Monreal lanzó ayer una fuerte llamada de atención a su hermano David Monreal, gobernador de Zacatecas, por la represión que sufrieron productores agrícolas desde el gobierno del estado. “La mejor forma de atender los problemas es con diálogo, no hay que cansarse de hablar ni exasperarse; ni tampoco acudir a medidas de represión, eso no es solución”, dijo. Aunque tarde, a ver si lo escuchan.

Clara Luz, suspirante en NL

Clara Luz Flores dejó la Unidad de Asuntos Religiosos para buscar, otra vez, la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León, misma que también quieren Tatiana Clouthier y el senador Waldo Fernández, del PVEM. La ahora exfuncionaria compitió en 2021 y perdió ante Samuel García, en gran parte por su presunto vínculo con la secta NXIVM. Flores advirtió que nuevamente le sacarán esa carta para desacreditarla, pero “la gente ya se dio cuenta de que lo que quisieron era confundir”. En una de esas son sus copartidarios quienes le sacan esa carta...