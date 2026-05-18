San Lázaro, Palacio de “estampitas”

Ni el escándalo del caso Rubén Rocha, ni los desacuerdos para reformar la reforma al Poder Judicial, ni el pleito con Maru Campos, ni las amenazas de Donald Trump inmutan ni distraen a nuestros diputados. Ya lo dijo muy claro el líder de Morena en el Palacio Legislativo, Ricardo Monreal: “Nadie debe distraerse de la fiesta del Mundial y todos sus desprendimientos y consecuencias de este gran evento”. Mejor se dedicarán a intercambiar estampitas del álbum de Panini. Con emoción y fuera de toda preocupación por lo que pasa en el país, llamó al trueque: “y te invito a que lo hagas este 22 de mayo en la Cámara de Diputados. Aquí te espero y cambiamos las estampas”. Es mejor que preocuparse por los nuevos nombres que vendrán de políticos vinculados al narco. Aunque, con un álbum de 2,500 pesos y sobres de 25 pesos, pocos irán.

Promotor de lejitos

Resulta curioso que el fin de semana el senador Enrique Insunza se haya unido a la marcha en Chihuahua... pero sólo para su difusión. El morenista, señalado de vínculos con el narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, difundió la convocatoria morenista contra Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, pero ni de chiste se sumó a la concentración, ¿acaso hay temor de mostrarse en público?

Consejeros del INE, de vuelta a la sospecha

Cuando todo parecía superado y olvidado, la nominación de los tres nuevos consejeros del INE, Arturo Chávez López, Blanca Cruz García y Frida Gómez Puga, se vio envuelta de nuevo en el velo de la sospecha. Y todo porque la mayoría de la ‘4T’ en la Jucopo de Diputados ordenó al Comité de Transparencia resguardar como confidencial, por cinco años, toda la información del procedimiento y la documentación de los más de 300 candidatos que participaron, por “seguridad nacional”. La más sorprendida fue la propia presidenta de la Cámara, la panista Kenia López. “Es un retroceso en la transparencia que tanto se necesita en México”, se quejó. ¿Pues no dijeron en Morena que había sido el proceso más transparente y democrático?

Ahí está la falsedad…

En el momento más difícil de la relación con Washington, la inquilina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, instruyó a la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, a coordinar un programa de televisión abocado a desmentir las presuntas “noticias falsas” que se dicen de su gobierno. Un “detector de mentiras” ampliado, que será transmitido una vez por semana en horario vespertino. La pregunta es si este nuevo instrumento de propaganda gubernamental será suficiente para opacar lo visible...

Medicamentos… ¿con logo del gobierno?

El gobierno apenas se encuentra en proceso de compra consolidada de medicamentos para 2027-2028 y ya empezaron a saltar las alarmas. El diputado Éctor Jaime Ramírez, del PAN, alertó que en la convocatoria uno de los requisitos para los proveedores sería incluir en los medicamentos el emblema del gobierno de México: una mujer indígena portando la bandera, lo que, a su consideración, es propaganda. El legislador dijo que el abasto oportuno y el control sanitario quedan en segundo plano para convertir “6 mil millones de piezas de medicamentos en propaganda gubernamental”, aunado al adeudo millonario que mantiene con proveedores.

Blindaje de la reforma judicial

Este lunes la SCJN dará la puntilla a los disidentes de la reforma judicial. Y es que, a propuesta de la ministra Loretta Ortiz, hoy se prevé que se emita una sentencia más para blindar la reforma judicial del 15 de septiembre de 2024, impulsada por López Obrador, que llevó a los actuales ministros, electos con acordeón en mano, a su silla en el Tribunal Constitucional. Para ello usarán un criterio, aprobado por la nueva SCJN, el cual reza que contra cualquier reforma constitucional no procede la concesión de la suspensión de amparo. Con ello, decenas de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial que se ampararon quedarán prácticamente en la indefensión.