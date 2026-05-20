Públicos, exámenes de consejeros del INE

Se harán públicos los exámenes aplicados a todos los que aspiraron a ser consejeros del INE, aunque de nada servirá porque ya nada cambiará. Los que fueron elegidos ya están en funciones y los rechazados ya no existen. Muy claro lo dejó ayer Aliza Klip Moshinsky, presidenta del Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados. “Esta apertura vendrá a satisfacer las dudas que tuvieron quienes se sintieron rechazados o que no estuvieron conformes con lo que hicieron, pero realmente no va a cambiar nada porque ya están designados los consejeros electorales”, aclaró. No pues, a palo dado, ni Dios lo quita.

Llega súper mando para atender desapariciones

Con mayor presión cada día por los diversos colectivos, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, anunció que se instaló un súper alto mando para la búsqueda de desaparecidos. El llamado Centro de Mando de la Alerta Nacional lo coordina la Comisión Nacional de Búsqueda y lo integran la FGR, las secretarías de Seguridad, de la Defensa, de Marina, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Y no hay pierde, operará las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Formará TEPJF expertos en ciberdemocracia

Ahora que ya se vio la falta que hacen al país los especialistas con bases sólidas como para, por ejemplo, aspirar a ser consejero del INE, ¿verdad?, la Escuela Judicial Electoral del TEPJF pondrá en marcha la especialidad en Ciberdemocracia y Justicia Electoral, con el propósito de formar profesionales capaces de analizar, diseñar y aplicar tecnologías para fortalecer la participación democrática y acercar la justicia a la ciudadanía. El programa es una respuesta frente a fenómenos como la IA, la desinformación y el impacto de las plataformas digitales en los procesos democráticos. Por ahora solo es para personal del tribunal, pero por fortuna pronto se abrirá al público en general.

Espaldarazo a Del Moral

Vaya reconocimiento que hizo la inquilina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, a la expriista Alejandra del Moral, quien saltó a Morena y ahora es titular de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La política mexiquense “está haciendo muy buen trabajo”. De acuerdo con la morenista, Del Moral se ha encargado del envío de la ayuda humanitaria a Cuba: “Ella personalmente ha llevado a cabo ese trabajo y lo ha hecho muy bien”. ¿Pero si Del Moral era del PRIAN? Sí, pero se pasó a Morena.

Protesta campesina y de transportistas en CDMX

Campesinos de 20 estados de la República acudirán a la Ciudad de México hoy para exigir que el gobierno federal saque los granos básicos (maíz, trigo, frijol y sorgo) del T-MEC y juicio político a Marcelo Ebrard, secretario de Economía, por “renunciar a la defensa de la economía interna”. La movilización, amagaron los productores, paralizará Paseo de la Reforma y otros puntos de la ciudad como una muestra de lo que le espera a la capital a unos días de inaugurarse el Mundial, si el gobierno hace caso omiso a sus demandas. Para colmo, la Asociación Nacional de Transportistas confirmó que también se movilizará. Cuidado.

Llevan a presunto capo al Senado

En medio de escándalos por el balconeo de políticos presuntamente vinculados al crimen organizado, vaya que ha causado revuelo que el diputado de Morena Gabriel García Hernández –quien fuera coordinador de las delegaciones de Bienestar el sexenio pasado– haya llevado al Senado, sede de la Comisión Permanente, a dos personas señaladas por autoridades capitalinas como miembros de Los Tanzanios, uno de ellos identificado como objetivo prioritario por su peligrosidad. El legislador justificó dicha presencia como parte de un amplio grupo de ciudadanos que buscan regularizar el transporte en Iztapalapa.