Inzunza, ¿dónde le depositamos su sueldo?

Muy oportuno y observador fue ayer el diputado federal panista Homero Niño de Rivera. Cuestionó a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, que “si el senador Enrique Inzunza está huido, no se presenta a trabajar, pero no pide licencia, hay que ver, administrativamente, qué procede. Porque si no tiene cuentas bancarias porque están congeladas, ¿cómo le van a depositar su sueldo?”. Si va a cobrar, “que venga a dar la cara”, porque “sigue amparado en su fuero”. Y ni cómo contradecirlo.

Final feliz con la UE

“Vamos por todo. Y no hablo del Mundial”, aseguró Marcelo Ebrard, secretario de Economía, al inaugurar la cumbre económica con la Unión Europea, que culmina hoy con la firma del acuerdo global. Se mostró optimista de alcanzar la renovación y modernización del tratado, para el que Sheinbaum trabajó mucho, dijo. No es para menos, vaya que le ha tocado lidiar en la era de la ‘4T’, desde que era canciller.

Pierden empleo por andar de tiktokers en la SCJN

Dos empleadas de la Corte, de la ponencia del ministro Irving Espinosa, con salario de casi 50 mil pesos al mes, fueron cesadas tras la viralización de un video publicitario. El problema no fue el video en sí, sino que lo grabaron en instalaciones de la SCJN y en horario laboral. La Corte dijo que las mujeres renunciaron, pero claramente las cesaron, pues no aprendieron el idéntico antecedente de noviembre, cuando una directora fue cesada por grabar en su oficina videos de coaching.

Denuncian campaña de desprestigio por “ajolotización”

“Es una campaña para desacreditar al gobierno, para descalificar”, denunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ante críticas por la “ajolotización” de la capital. Dijo que para sus detractores no fue suficiente quejarse del morado y las figuras del animal endémico, sino que “inventan”, acusó, que las obras se quedan en lo superficial. Lo cierto es que quien vive en la ciudad ha podido notar que los ajolotes, plasmados en cruces peatonales y que ya se están despintando, conviven con baches.

La secretaria motorizada

Con la novedad de que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, arribó ayer a Palacio Nacional en motocicleta. La responsable de la política interna del país bajó rauda, se quitó el casco rosa y literalmente entró corriendo para sumarse a la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

Reviven el “ni los veo, ni los oigo”

La fiscal de la CDMX, Bertha Alcalde, aplica a víctimas del delito la frase salinista de “ni los veo ni los oigo”. No es que ella, personalmente, deba atender cada caso, pero puede mandar a un representante. Dados los “oídos sordos”, mujeres del colectivo Génesis justificaron el cierre por cinco días de avenida Río de la Loza, frente a la fiscalía, y ayer elevaron la apuesta cuando Sandra Alonso, integrante de ese grupo que denuncia violencia familiar y violencia vicaria, se hizo heridas en los brazos y regó su sangre en la entrada del búnker, donde instalaron un plantón... y ni así las escucharon.

Suma el Verde a exalcaldesa perredista

El Partido Verde en la Ciudad de México, ese que con Jesús Sesma quiere ganar la Jefatura de Gobierno en 2030, sumó a sus filas a una exalcaldesa de Tlalpan, la experredista Alfa González. Llama la atención la adhesión al partido del tucán, cuya alianza con Morena al menos en la capital se ve más lejana, pues cuando Alfa era alcaldesa criticó severamente a Sheinbaum e incluso le impidió realizar un mitin en la demarcación cuando era precandidata.