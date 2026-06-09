Sheinbaum ‘ordena’ que te quedes en casa por inauguración del Mundial 2026: Saca decreto para home office

¡Todos a home office! La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto que instruye a todas las dependencias de la Administración Federal a que permitan a sus trabajar desde casa el próximo 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026.

El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) explica que estas medidas ayudarán a “contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público”.

En la ‘mañanera’ de este martes, Sheinbaum puntualizó que el decreto busca que “no haya tráfico, que no haya problemas” el 11 de junio por el partido México contra Sudáfrica que se jugará en el Estadio Ciudad de México al sur de la capital.

La publicación del decreto se da ante lo que se prevé será un jueves ‘de caos’ en la CDMX por las marchas de madres buscadoras, transportistas y campesinos, además de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que tienen su base alrededor del Zócalo, sede del FIFA Fan Fest en CDMX.

¿Para qué trabajadores del Gobierno no aplica el decreto para home office?

Servicios de salud , atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres.

, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención de desastres. Actividades relacionadas con seguridad nacional , seguridad pública, protección ciudadana, migración y aduanas.

, seguridad pública, protección ciudadana, migración y aduanas. Operación de infraestructura crítica y servicios estratégicos , como transporte, movilidad, telecomunicaciones, energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento.

, como transporte, movilidad, telecomunicaciones, energía eléctrica, hidrocarburos, combustibles, agua potable y saneamiento. Actividades vinculadas directamente con la organización, seguridad, movilidad y operación de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Operación de programas sociales y servicios públicos prioritarios que requieran atención presencial.

Cualquier actividad que, por su naturaleza, requiera la presencia física de servidores públicos para garantizar la continuidad de los servicios o atender situaciones urgentes.

Sheinbaum pide a IP que permitan trabajar desde casa el 11 de junio

Claudia Sheinbaum también pidió al sector privado de la Ciudad de México que permitan a sus trabajadores hacer home office para “actividades administrativas no esenciales”.

El decreto de la presidenta de México también hizo oficial la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de suspender las clases el 11 de junio en las escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, medio superior, superior y normal.