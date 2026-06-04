Inauguración del Mundial: ¿Qué trabajadores SÍ tendrán ‘facilidades’ el 11 de junio?

Inauguración del Mundial 2026: estos trabajadores sí tendrán facilidades el 11 de junio. (Crédito: Shutterstock)

Conforme se acerca la inauguración del Mundial 2026, una de las preguntas más frecuentes entre los aficionados es si el 11 de junio será un día de descanso obligatorio.

Aunque la respuesta general es negativa, existe un sector específico que sí contará con facilidades durante el regreso de la Copa del Mundo a México.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes tendrán mayores facilidades durante esta fecha son los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

La mandataria explicó que la administración capitalina estableció contacto con la Secretaría del Trabajo para otorgar estos apoyos.

Además, destacó que dentro de la administración pública resulta más sencillo autorizar jornadas no laborales o esquemas flexibles para los empleados. Una medida similar podría aplicarse en otras ciudades sede, como Guadalajara y Monterrey, aunque hasta ahora ninguna autoridad anunció acciones en ese sentido.

¿Qué pasará con los trabajadores de empresas privadas durante la inauguración del Mundial?

La situación es distinta para los trabajadores de la iniciativa privada, ya que la decisión de otorgar el día libre dependerá exclusivamente de cada empresa.

El Gobierno federal descartó declarar el 11 de junio, fecha del partido entre México y Sudáfrica, como día no laborable, debido a las implicaciones previstas en la Ley Federal del Trabajo.

Esto significa que, en caso de establecerse una jornada inhábil, las compañías tendrían la obligación de realizar pagos adicionales a quienes prestaran sus servicios durante ese día.

Estudiantes sí tendrán el día libre durante la inauguración del Mundial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el 11 de junio no habrá clases en educación básica, secundaria y media superior del sistema público en la Ciudad de México.

Para el resto del país, las autoridades educativas analizan medidas similares en las otras ciudades sede del Mundial, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum aclaró que no se trata de una disposición nacional y que cada entidad federativa tendrá la facultad de ajustar su calendario escolar.

Para quienes obtengan facilidades laborales o académicas, la capital ofrecerá diversos espacios gratuitos para seguir la inauguración del torneo.

Entre ellos destaca el FIFA Fan Festival, que se instalará en el Zócalo de la Ciudad de México. El espacio contará con una megapantalla LED de 510 metros cuadrados y un sistema de audio de alta fidelidad.

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmaron que presenciarán el partido desde la Plaza de la Constitución junto con la ciudadanía, después de donar sus boletos del estadio a jóvenes deportistas.