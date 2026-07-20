‘La Odisea’ de ir al trabajo sin tu auto: ¿Para quiénes aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex el martes?

El Hoy No Circula no se fue de vacaciones de verano, así que aplicará con normalidad este martes 21 de julio en la Ciudad de México y el Estado de México.

Así lo confirmaron las autoridades, que recordaron que para este martes el programa Hoy No Circula aplica para los autos particulares con engomado rosa y terminaciones de placas 7 y 8.

Si andas de vacaciones y tienes contemplado salir de la ciudad, toma en cuenta que el Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas, así que antes o después de ese horario sí puedes mover tu auto.

Además, si tienes dudas acerca de qué días de la semana y del mes no circula tu auto, entra al sitio web de la CDMX para conocer más detalles.

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos están exentos?

Los autos exentos del Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México este martes 21 de julio son:

Autos particulares con terminaciones de placas que no sean 7 u 8 y engomados que no sean color rosa.

con terminaciones de placas que no sean 7 u 8 y engomados que no sean color rosa. Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Autos eléctricos o con celda de combustible.

o con celda de combustible. Coches híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

o y con motores de propulsión a gasolina y eléctrico. Carros con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Autos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Coches que porten Holograma “EXENTO” .

. Carros que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Autos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Autos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Autos que porten Pase Turístico Metropolitano , dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días.

, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten Pase Turístico Paisano , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

, durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano. Coches que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

¿Hay Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La respuesta es no. La calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México es de aceptable a buena, por lo que no hay riesgo de que decreten la contingencia ambiental, y por consiguiente el Doble Hoy No Circula.

Las fuertes lluvias en CDMX, sumado a la inestabilidad de la atmósfera, favorecen las condiciones para que no se concentren contaminantes que generan las contingencias.