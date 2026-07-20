‘La Odisea’ de ir al trabajo sin tu auto: ¿Para quiénes aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex el martes?

El Hoy No Circula no se fue de vacaciones de verano, así que aplicará con normalidad este martes 21 de julio en la Ciudad de México y el Estado de México.
Así lo confirmaron las autoridades, que recordaron que para este martes el programa Hoy No Circula aplica para los autos particulares con engomado rosa y terminaciones de placas 7 y 8.
Si andas de vacaciones y tienes contemplado salir de la ciudad, toma en cuenta que el Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas, así que antes o después de ese horario sí puedes mover tu auto.
Además, si tienes dudas acerca de qué días de la semana y del mes no circula tu auto, entra al sitio web de la CDMX para conocer más detalles.
Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos están exentos?
Los autos exentos del Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México este martes 21 de julio son:
- Autos particulares con terminaciones de placas que no sean 7 u 8 y engomados que no sean color rosa.
- Tractores agrícolas.
- Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.
- Motocicletas.
- Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.
- Autos eléctricos o con celda de combustible.
- Coches híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.
- Carros con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.
- Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.
- Autos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.
- Coches que porten Holograma “EXENTO”.
- Carros que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.
- Autos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.
- Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.
- Autos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.
- Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.
- Autos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días.
- Vehículos que porten Pase Turístico Paisano, durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.
- Coches que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.
- Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.
¿Hay Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?
La respuesta es no. La calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México es de aceptable a buena, por lo que no hay riesgo de que decreten la contingencia ambiental, y por consiguiente el Doble Hoy No Circula.
Las fuertes lluvias en CDMX, sumado a la inestabilidad de la atmósfera, favorecen las condiciones para que no se concentren contaminantes que generan las contingencias.