¿Adiós a las inundaciones y socavones en la Zaragoza? Construyen tanques tormenta para captar lluvia

¿Se acabaron los socavones y las inundaciones en la Calzada Zaragoza? Clara Burgada anunció obras para mejorar la captación de agua durante las fuertes lluvias.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mencionó que las obras sobre la Zaragoza solo durarán un mes, y el objetivo es beneficiar a los vecinos de Santa Marta, Ermita Zaragoza, La Colmena y Ejército de Oriente.

¿En qué consisten las obras para prevenir inundaciones en la Zaragoza?

El gobierno de la CDMX prevendrá las inundaciones por lluvias fuertes en Iztapalapa a través de nueve tanques tormenta, mismos que permitirán la regulación de agua.

Dichos tanques, que tendrán una capacidad conjunta de 4 mil 200 metros cúbicos, recibirán el agua que normalmente se queda en los charcos, para que posteriormente sea sacada mediante colectores y así llegue al drenaje profundo y al vaso regulador El Salado.

De acuerdo con la alcaldía Iztapalapa, los tanques tormenta son prácticamente un regulador subterráneo con el que se evitarán inundaciones que afectan regularmente a la Línea A del Metro.

Clara Brugada mencionó que se han destinado mil 700 millones de pesos para obras de drenaje en Iztapalapa, por lo que se espera que no demoren las labores y que en poco tiempo se registren menos inundaciones por fuertes lluvias en CDMX.

Las inundaciones en la Zaragoza serán contenidas con tanques tormenta. (Cuartoscuro)

El año pasado, las lluvias provocaron el cierre de estaciones de la Línea A del Metro por inundaciones sobre la Calzada Zaragoza en las que el agua invadió las vías.

También se han reportado socavones ‘gigantes’ que han afectado autos durante las temporadas de lluvias.

Además, a la altura del puente de La Concordia, el año pasado, explotó una pipa de gas en la zona, dejando más de 30 personas muertas.

Incluso Adrián Rubalcava, director del Metro, propuso un tramo elevado de la Línea A del Metro en la zona, a fin de evitar que las inundaciones sigan afectando el servicio.