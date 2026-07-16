Inaugura gobernador Durazo primer Centro Coordinador de Salud en México para eficientar atención médica

El primer Centro Coordinador de Salud para el Bienestar (Cecosabi) del país, que operará como un C5i de la salud, fue inaugurado en Sonora por el gobernador Alfonso Durazo Montaño con el objetivo de garantizar la continuidad y acceso a servicios de atención médica, garantizando la pronta respuesta y canalización a las instituciones de servicios médicos, así como la respuesta más oportuna ante emergencias de salud que sean reportadas vía llamada, con el fin de ofrecer una atención más rápida, eficiente y cercana a la población, a través de la coordinación institucional.

El mandatario estatal señaló que, este servicio se ofrece especialmente a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, cuyo proyecto contó con una inversión superior a los 53 millones de pesos. El nuevo centro fortalecerá la capacidad operativa del Gobierno de Sonora para coordinar servicios médicos, atención prehospitalaria, gestión social en salud y la respuesta ante emergencias y desastres naturales, consolidando un modelo de atención integral para las familias sonorenses.

“Es un centro de inteligencia para la administración de todos los servicios de salud en el estado. Es el primer centro de esta naturaleza que hay en el país y nos va a permitir optimizar la coordinación de todos los servicios de salud en el estado y sobre todo reducir los tiempos de espera, cancelar procesos burocráticos que le imponen a la gente costos de tiempo, particularmente en la gestión de la atención a sus problemas de salud”, expresó.

Las y los sonorenses podrán ser canalizados de manera inmediata a la unidad médica más cercana y con disponibilidad, evitando la saturación de hospitales, reduciendo tiempos de espera y aprovechando de forma más eficiente la capacidad instalada del sistema estatal de salud.

Durante la inauguración, el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, destacó que el Cecosabi concentrará las acciones de las instituciones del sector salud a través de un centro regulador de atención médica, atención telefónica, monitoreo, vigilancia epidemiológica y respuesta ante urgencias y desastres, con el respaldo de 88 profesionales especializados que brindarán servicio permanente.

Explicó que el Cecosabi operará bajo un modelo similar al del C5i, al concentrar en un solo espacio la coordinación de los servicios de salud en Sonora. Las y los sonorenses podrán comunicarse al 662 689 6609 para recibir orientación y ser canalizados a la unidad médica más cercana con disponibilidad, además de coordinar ambulancias, brigadas operativas y la atención de emergencias, contribuyendo a reducir tiempos de espera y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Con la inauguración del Cecosabi el gobernador Alfonso Durazo reafirma su compromiso de consolidar un sistema de salud más moderno, eficiente y cercano a la gente, garantizando servicios de calidad para todas y todos los sonorenses.