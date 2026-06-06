Durazo recibe a embajadores y funcionarios de 15 países de la Unión Europea

Actualmente, la Unión Europea representa el segundo inversionista extranjero más importante en México y el tercer socio comercial del país como bloque económico.

Gracias al reconocimiento nacional e internacional promovido por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora se convirtió en la primera entidad del país en recibir a una delegación de embajadores de la Unión Europea, tras la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto a los líderes europeos António Costa y Ursula von der Leyen.

Luego de una reunión con las y los embajadores de la Unión Europea, el mandatario estatal destacó que la visita de representantes diplomáticos confirma la confianza internacional en Sonora como un destino estratégico para la inversión, la innovación, el comercio internacional y el desarrollo sostenible, resultado de la visión de largo plazo que el Gobierno de Sonora promueve a través del Plan Sonora de Energía Sostenible, fortaleciendo la competitividad y el crecimiento económico de la entidad.

“Que Sonora sea la primera entidad visitada por los embajadores europeos después de la firma de este histórico acuerdo confirma el papel estratégico que nuestro estado tiene en la construcción de nuevas oportunidades de desarrollo, inversión e innovación para México”, expresó.

El Acuerdo Global Modernizado fortalece la relación entre México y la Unión Europea mediante nuevos mecanismos de colaboración en sectores de alto valor agregado como tecnologías emergentes, inteligencia artificial, innovación, inversión, comercio y desarrollo sostenible, generando mayores oportunidades para las regiones con mayor potencial de crecimiento, como Sonora.

Como parte de la agenda, la delegación visitará el Puerto de Guaymas para constatar los avances en su modernización y su potencial como plataforma logística de alcance internacional, capaz de fortalecer las cadenas de suministro y ampliar los vínculos comerciales entre México y Europa.

Se desarrollará un encuentro con jóvenes universitarios sonorenses enfocado en impulsar la cooperación académica, la transferencia tecnológica, la investigación conjunta y la movilidad estudiantil, contribuyendo a la formación de talento especializado para los desafíos de la economía global.

Actualmente, la Unión Europea representa el segundo inversionista extranjero más importante en México y el tercer socio comercial del país como bloque económico. Tan solo durante 2025, las inversiones europeas en territorio nacional alcanzaron cerca de 10 mil millones de dólares.

En la reunión participaron Francisco André, embajador de la Unión Europea en México; Patrick Hermann, embajador de Bélgica; Kim Højlund Christensen, embajador de Dinamarca; Nikolaos Kotrokois, embajador de Grecia; Agnieszka Frydrychowicz-Tekieli, embajadora de Polonia; Milan Cigáň, embajador de la República Eslovaca; Ruairí de Búrca, embajador de Irlanda; André Driessen, embajador de los Países Bajos; Pedro Costa Pereira, embajador de Portugal; Gunnar Aldén, embajador de Suecia; Teodora Micheva-Hristova, encargada de Negocios de Bulgaria; así como Suvi Roponen, jefa adjunta de Misión; Viktoria Lovenbergi, consejera económica; Jaime Fernández Rúa, consejero político; y Javier Arribas-Quintana, consejero de Agenda Verde de la Unión Europea.

Por parte del Gobierno de Sonora participaron Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo; y Célida López Cárdenas, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).