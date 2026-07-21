Relevo en el Cártel de Sinaloa: La nueva generación de narcos al frente de Los Chapitos y La Mayiza

Este lunes, una corte en Nueva York selló el destino de Ismael ‘El Mayo’ Zambada al dictarle una sentencia de cadena perpetua, poniendo fin a la historia criminal de uno de los fundadores y máximos líderes del Cártel de Sinaloa.

La condena, dictada el 20 de julio por una corte federal de Brooklyn, llega casi dos años después de su captura, en julio de 2024, y en un momento en que la organización criminal atraviesa una profunda reconfiguración interna.

Con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán cumpliendo también una condena de por vida en Estados Unidos, y mientras sus hijos Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López enfrentan procesos judiciales tras declararse culpables de diversos cargos, el liderazgo del cártel quedó en manos una nueva generación de narcotraficantes.

Estos líderes más jóvenes, que crecieron dentro de las estructuras criminales de sus padres o antiguos jefes, han asumido un papel clave dentro de las dos principales facciones de la organización: Los Chapitos y La Mayiza.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses los señalan como responsables de mantener las operaciones del grupo, preservar sus rutas de tráfico de drogas y sostener la disputa que, desde la captura de ‘El Mayo’, mantiene dividido al histórico cártel.

Los hijos de ‘El Chapo’ que siguen en libertad

Tras la detención de Ovidio Guzmán López en 2023 y la captura de Joaquín Guzmán López en julio de 2024, el liderazgo operativo de Los Chapitos recayó principalmente en los dos hijos de Joaquín Guzmán Loera y de Alejandrina Salazar Hernández, quienes continúan prófugos.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias ‘El Chapito’, es identificado por autoridades estadounidenses como el principal dirigente de Los Chapitos, al heredar gran parte de la estructura criminal que anteriormente encabezaba su padre.

Las autoridades lo señalan como responsable de coordinar la producción y tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos, y de enviar precursores químicos de fentanilo desde China a México.

La DEA lo mantiene entre sus principales objetivos y ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias ‘El Alfredillo’, es considerado como el lugarteniente de su hermano, con quien comparte el liderazgo dentro de la facción del Cártel de Sinaloa.

El 4 de abril de 2023, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otros, imputándoles los delitos de Empresa Criminal Continua, Conspiración para la Importación de Fentanilo, Conspiración para el Tráfico de Fentanilo, Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos, Conspiración para Poseer Ametralladoras y Dispositivos Destructivos, y Conspiración para el Lavado de Dinero.

Al igual que su hermano, las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

El heredero de la facción de La Mayiza

Ismael Zambada Sicairos, ‘Mayito Flaco’

Tras la captura de ‘El Mayo’ Zambada en 2024, investigaciones periodísticas coinciden en que su hijo, Ismael Zambada Sicairos, conocido como el ‘Mayito Flaco’, asumió el liderazgo de la facción conocida como Los Mayos o La Mayiza.

Zambada Sicairos figura en la lista de los fugitivos más buscados de la DEA bajo la acusación de Conspiración para distribuir una sustancia controlada. Se cree que actualmente es el responsable de liderar la facción de su padre y de dirigir la disputa contra Los Chapitos por el control de territorios estratégicos en Sinaloa.

Los operadores que sostienen a las dos facciones

Carlos Alberto Páez Pereda, ‘Carlitos Rugrats’

Identificado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los principales colaboradores de Ismael Zambada Sicairos, ‘Carlitos Rugrats’ es señalado como el líder del brazo armado conocido como Los Rugrats, una célula que opera para la facción de La Mayiza.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de participar en actividades de narcotráfico y de dirigir operaciones violentas relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En julio de 2026 fue incluido en una acusación federal por cargos de narcoterrorismo y continúa entre los objetivos prioritarios de las agencias de seguridad estadounidenses.

Víctor Manuel Barraza, ‘El 40′

Del lado de Los Chapitos, uno de los operadores que continúa libre es Víctor Manuel Barraza, conocido como ‘El 40′. Investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia lo identifican como jefe de plaza en Mazatlán y uno de los responsables de mantener la presencia de la organización en el sur de Sinaloa.

Su permanencia en libertad cobra relevancia luego de que varios de los principales jefes de seguridad de Los Chapitos fueran detenidos o abatidos entre 2023 y 2026, debilitando la estructura militar que protegía a Iván Archivaldo Guzmán.