Atte., ‘El Chapo’ Loera Guzmán: El misterio de las cartas del narco firmadas con su apodo y en inglés

'El Chapo' Guzmán permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, mientras continúa la polémica por las cartas enviadas supuestamente en su nombre.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue durante muchos años uno de los narcotraficantes más conocidos y poderosos de México.

A pesar de haber dirigido el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes del mundo, su nivel de estudios era muy bajo, ya que dejó la escuela cuando apenas cursaba los primeros años de primaria. Durante el juicio que enfrentó en Estados Unidos quedó demostrado que tenía dificultades para escribir correctamente, pues los mensajes que enviaba a sus colaboradores contenían muchos errores de ortografía y problemas para expresarse.

Después de que fue condenado en 2019 a cadena perpetua, comenzaron a aparecer unas cartas que supuestamente habían sido escritas por él. Lo que llamó la atención fue que esos documentos estaban redactados en inglés, algo que despertó muchas dudas, ya que El Chapo nunca ha demostrado dominar ese idioma. Esto hizo que tanto las autoridades como el público se preguntaran si realmente él era el autor o si alguien más estaba utilizando su nombre.

Hasta el momento, el Tribunal Federal de Brooklyn ha recibido más de veinte cartas relacionadas con este caso. En casi todas se asegura que Guzmán fue tratado de manera injusta durante su proceso judicial y se solicita que sea enviado de regreso a México para cumplir su condena. Incluso una de las cartas afirma que nunca hizo daño a nadie y que en su país era conocido por ayudar a las personas, declaraciones que provocaron fuertes críticas y burlas en redes sociales debido al historial criminal del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Algunas personas también comenzaron a pensar que las cartas podían esconder mensajes secretos dirigidos a integrantes de su organización criminal. Sin embargo, los abogados de El Chapo rechazaron esa posibilidad y aseguraron que ninguno de ellos participó en el envío de esos documentos. Además, señalaron que los sobres fueron enviados desde el estado de Mississippi y no desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde Guzmán permanece recluido en aislamiento.

Una fuente cercana a las autoridades estadounidenses aseguró que las cartas no fueron escritas por El Chapo y consideró que probablemente fueron enviadas por alguien ajeno al caso. A pesar de eso, el juez Brian Cogan ha tenido que revisar cada uno de esos escritos. Después de analizar las primeras solicitudes, determinó que los documentos no tenían fundamento legal y rechazó todas las peticiones presentadas.

En una de las cartas más recientes aparece el nombre de Aubrey Gideon, un hombre de Greenwood, Mississippi, que años atrás fue condenado por posesión de cocaína. Sin embargo, no existe ninguna prueba que demuestre que haya tenido contacto con El Chapo. De hecho, las estrictas medidas de seguridad bajo las que vive el narcotraficante hacen muy difícil que pueda comunicarse con cualquier persona fuera de la prisión, excepto con sus abogados y sus dos hijas.

Mientras tanto, Guzmán también ha denunciado las condiciones en las que permanece encarcelado. En una demanda explicó que pasa la mayor parte del tiempo completamente solo y que no puede conversar con nadie que hable español. Además, afirmó que el aire caliente que entra constantemente a su celda le provoca dolores intensos en la nariz, garganta, oídos y problemas para dormir.

El exlíder del cártel también aseguró que no recibe atención psicológica y que el aislamiento ha afectado seriamente su salud mental. Aunque un juez rechazó esa demanda, su abogado anunció que volverán a presentar otra porque consideran que esas condiciones violan sus derechos. Incluso señalaron que hace años no recibe directamente la luz del sol y que únicamente puede salir por poco tiempo a una pequeña área al aire libre que permanece cubierta.

Durante un periodo, El Chapo logró comunicarse con James “Jimmy” Sabatino, un preso que ocupaba una celda cercana. Aunque ambos hablaban idiomas diferentes, consiguieron hacerse amigos. Sabatino declaró que observó un deterioro importante en la salud mental de Guzmán y afirmó que cada vez tenía más dificultades para expresarse y organizar sus ideas. Posteriormente, las autoridades penitenciarias decidieron separarlos para impedir que siguieran comunicándose.

A pesar de todas las dudas sobre el origen de las cartas, los escritos continúan llegando al tribunal. En la más reciente se vuelve a solicitar que Joaquín Guzmán sea trasladado a México para cumplir su condena, argumentando que desde que ingresó a la prisión estadounidense no ha intentado escapar y que existirían las condiciones necesarias para mantenerlo bajo vigilancia en territorio mexicano.