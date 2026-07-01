¿Habrá Ley Seca en toda la CDMX en el México vs. Inglaterra? Esto dijo Brugada

Las autoridades de la Ciudad de México valoran implementar la Ley seca en toda la capital para el partido Inglaterra vs. México del domingo.

¿Es posible que en el encuentro entre México vs. Inglaterra no puedas ir a comprar tu “cheve” en la tiendita de la esquina?

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que se analizará si se establece la Ley Seca en toda la capital del país luego de que los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador el 30 de junio dejaran un saldo de cuatro muertos en avenida Paseo de la Reforma; sin embargo, aclaró que no cree que una medida así resolvería el tema del consumo.

“¿Ley Seca (en toda la CDMX)? Son parte de las medidas que tenemos que revisar, ya les estaremos informando. Como son los festejos, siempre buscan (ingerir bebidas alcohólicas). Lo importante aquí es que a lo largo de ese corredor no se tuviera ahí la venta, eso se logró. Pero creo que eso no resolvería el tema”, explicó la jefa de gobierno ante una pregunta de la prensa.

Hasta el momento, la Ley Seca únicamente se había implementado en el llamado Perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México, que incluye:

El Zócalo donde está el FIFA Fan Fest.

La explanada del Palacio de Bellas Artes.

La Alameda Central.

Plaza de Santo Domingo.

Las calles Donceles, Tacuba, 5 de mayo y Madero.

La prohibición de vender alcohol se extendió también a las colonias:

Centro.

Tabacalera.

Juárez.

San Rafael.

Cuauhtémoc.

Sin embargo, ante la magnitud de las multitudes que se concentran en el Fan Fest del Zócalo así como en las pantallas para ver el Mundial, las autoridades podrían optar por medidas más generalizadas.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que se retiraron seis mil 528 latas de cerveza y 151 botellas de alcohol en la vía pública, además de la suspensión de seis establecimientos mercantiles que no cumplieron con la norma establecida.

En total, durante los días que ha durado el Mundial, se han decomisado y destruido casi 50 mil latas de cerveza y cerca de 700 botellas de alcohol.

“¿Qué hicimos el día de ayer que no habíamos hecho? ¿Cómo lo reforzamos? Primero, hubo células de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que estuvimos caminando las calles y recogiendo la venta de alcohol en la vía pública, juntando lo que hicimos ayer, ya estamos hablando de casi 50 mil latas de cerveza que hemos decomisado y destruido", detalló el secretario de Gobierno.

‘No somos un gobierno moralino’: César Cravioto

El secretario César Cravioto rechazó que el gobierno capitalino sea “moralino” al implementar la Ley Seca durante la celebración de los partidos del Mundial.

“Hasta críticas hemos recibido por esto de la Ley Seca, nos han dicho que somos un Gobierno moralino, etcétera. No nada de eso, lo que queremos es justamente insistir en que tenemos que bajar los riesgos, porque cuando hay convocatorias multitudinarias por supuesto que el consumo de alcohol es un factor fundamental de riesgo”, expresó el secretario.

Cravioto pidió que se festeje sin “desenfreno” y que los medios de comunicación ayuden a difundir ese mensaje.

“Eso es algo que como sociedad tenemos que reforzar y aprovecho para pedirles a los medios de comunicación que nos ayuden a reforzar esto. Sí a la celebración, sí al festejo, pero no desenfrenados, no con las cantidades de alcohol que luego hay”, pidió.

“No es lo mismo el comportamiento de un ser humano con consumo de alcohol moderado a con consumo de alcohol excesivo o sin consumo de alcohol”, señaló.