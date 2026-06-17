Mundial 2026 en México: Embajada de EU alerta a turistas por bebidas adulteradas en bares y fiestas

Estados Unidos mantiene una alerta de viaje Nivel 2 para México y pide a los turistas extremar precauciones.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que viajan al país con motivo del Mundial 2026 ante el riesgo de consumir bebidas adulteradas en bares, eventos masivos y celebraciones, una práctica que, advirtió, suele tener como objetivo a turistas extranjeros.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la representación diplomática señaló que la adulteración de bebidas es un problema conocido en algunas regiones de México y recomendó a los viajeros extremar precauciones, especialmente durante la noche.

“Adulterar bebidas es un riesgo conocido en partes de México, particularmente en bares, eventos concurridos y durante celebraciones donde los turistas son con frecuencia el objetivo”, indicó la Embajada estadounidense.

La alerta incluye una serie de recomendaciones para quienes visitan México, entre ellas:

No dejar bebidas desatendidas

Evitar aceptar tragos de personas desconocidas

Desplazarse en grupo, sobre todo después del anochecer y en zonas céntricas de las ciudades

La sede diplomática también recordó que ciudadanos estadounidenses han sido víctimas de diversos delitos tanto en destinos turísticos como en lugares fuera de los principales circuitos vacacionales.

La advertencia forma parte de las recomendaciones de seguridad que el gobierno de Estados Unidos mantiene para quienes viajan a México, donde además existen restricciones y alertas específicas según el nivel de riesgo identificado en cada entidad federativa.

¿Qué niveles de alerta de viaje tiene Estados Unidos para México?

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene actualmente una alerta general de Nivel 2 para México, lo que significa “Extreme las precauciones” debido a riesgos relacionados con “terrorismo, delincuencia y secuestros”

Sin embargo, la clasificación varía según el estado que se pretenda visitar. El sistema estadounidense contempla cuatro niveles de alerta:

Nivel 1: Tome las precauciones habituales.

Tome las precauciones habituales. Nivel 2: Tenga mayor precaución.

Tenga mayor precaución. Nivel 3: Reconsidere el viaje.

Reconsidere el viaje. Nivel 4: No viajar.

Estados con Nivel 1: Tome las precauciones habituales

De acuerdo con la actualización más reciente del Departamento de Estado, únicamente dos entidades mexicanas se encuentran en el nivel más bajo de alerta:

Campeche

Yucatán

Estados con Nivel 4: No viajar

Las autoridades estadounidenses recomiendan evitar completamente los viajes a los siguientes estados debido a los riesgos asociados con la violencia del crimen organizado, secuestros y otros delitos graves:

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

Estados con Nivel 2 y Nivel 3: Mayor precaución o reconsidere el viaje

La mayoría de las entidades mexicanas se ubican en los niveles intermedios de alerta. Entre ellas destacan destinos turísticos y centros urbanos como: Ciudad de México, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla y Nuevo León, donde se recomienda tener mayor precaución.

Otras entidades como Jalisco, Baja California y Chiapas figuran en categorías de mayor riesgo donde Estados Unidos pide reconsiderar los viajes no esenciales.

Además de evitar desplazamientos nocturnos entre ciudades, el gobierno estadounidense recomienda utilizar únicamente servicios de transporte regulados o aplicaciones autorizadas, no viajar solo en zonas aisladas y mantenerse informado sobre las condiciones de seguridad del destino antes de iniciar cualquier recorrido.