¿Nos recuperaremos con el Mundial? Las razones detrás de la caída de turistas internacionales a México

Una menor cantidad de turistas internacionales pasó por México durante mayo, situación que afectó a los principales operadores aeroportuarios del país.

Los grupos aeroportuarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registraron una caída promedio de 7 por ciento en el tráfico de pasajeros internacionales durante mayo.

El Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) reportó una disminución anual de 10 por ciento en el movimiento de viajeros internacionales. Le siguió el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), con una baja de 8.2 por ciento, principalmente por el desplome de 26.5 por ciento en el tráfico de pasajeros en Puerto Vallarta.

Por su parte, el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) registró una caída de 2.8 por ciento en mayo, según datos analizados por Algo Munguía, de El Financiero.

¿Por qué cayó el flujo de turistas internacionales en México?

Especialistas explicaron las razones que provocaron la disminución en la actividad de los tres grupos aeroportuarios de México.

Para Alik García, subdirector de Análisis Bursátil de VALMEX Casa de Bolsa, uno de los factores sería el aumento en el precio de la turbosina por el cierre del Estrecho de Ormuz, situación que generó disrupciones en la industria aérea, además de las revisiones técnicas en los motores de Pratt & Whitney.

También señaló que las políticas antiinmigración de la administración de Donald Trump podrían desempeñar un papel relevante en la desaceleración de la demanda de vuelos desde Estados Unidos hacia México.

Respecto a la reducción en el tráfico del Grupo Aeroportuario del Pacífico, el especialista indicó que influyó el desplome registrado en Puerto Vallarta. Analistas sugieren que esta situación podría relacionarse con los efectos de la violencia que surgió en febrero tras el operativo en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fundador y exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sectur confía en que con el Mundial 2026 aumenten visitantes

Hasta el momento, no existen cifras oficiales sobre el flujo de turistas internacionales en México durante mayo. Sin embargo, Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, consideró que durante el mes del Mundial 2026 aumentará la llegada de personas extranjeras, principalmente en las ciudades sede.

“Si en un mes como es abril cumplimos un récord histórico al tener 9 millones de visitantes, sin un Mundial, sin duda alguna va a aumentar (el flujo de turistas extranjeros)”, dijo en conferencia de prensa del 17 de junio.

Aseguró que el país alcanzó cifras históricas en la llegada de visitantes internacionales durante el primer cuatrimestre de 2026.

De acuerdo con la funcionaria, abril cerró con 8.3 millones de visitantes internacionales, cifra 8 por ciento superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.

En tanto, la llegada de turistas internacionales alcanzó 3.81 millones, lo que representó un incremento de 1.8 por ciento respecto a abril del año anterior.

Rodríguez Zamora afirmó que el flujo de pasajeros se mantuvo estable, con 41.3 millones de viajeros en vuelos nacionales e internacionales durante abril.

Las cifras oficiales indican una derrama económica acumulada de 13 mil 255 millones de dólares.

Con información de Aldo Munguía.