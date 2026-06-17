Llegada de turistas internacionales a México se contrae durante mayo

Viva Aerobus es una de las aerolíneas más 'golpeadas' por la caída en la demanda de vuelos internacionales hacia México.

El flujo de turistas internacionales hacia México registró una contracción en mayo, mes en el que los viajes aéreos desde y hacia el extranjero presentaron reducciones de hasta el 10 por ciento.

Este comportamiento impactó principalmente a operadores como el Grupo Aeroportuario del Sureste, que administra la terminal de Cancún, así como a Viva Aerobus, cuyo tráfico se derrumbó 20.1 por ciento en el quinto mes del año.

De acuerdo con un análisis de El Financiero, en cifras acumuladas, los tres grupos aeroportuarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tuvieron una caída, en promedio, del 7 por ciento en el tráfico de pasajeros internacionales a mayo, siendo la caída a nivel internacional más pronunciada tras la recuperación de la pandemia de COVID.

En mayo ASUR registró una baja del 10 por ciento anual en el movimiento de viajeros internacionales. “El tráfico internacional está jugando en contra de los tres grupos aeroportuarios y eso pues también lo hemos visto reflejado en los precios de las acciones de estas compañías”, dijo Alik García, subdirector de Análisis Bursátil de VALMEX Casa de Bolsa.

El especialista refirió que los problemas de capacidad en las aerolíneas, derivados de las revisiones técnicas en los motores de Pratt & Whitney, así como el elevado precio de la turbosina, ocasionaron disrupciones en la industria aérea.

A estos factores se suma una desaceleración de la demanda desde Estados Unidos hacia México, impulsada en parte por las políticas antiinmigración de Donald Trump.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reportó una baja del 8.2 por ciento en el segmento internacional.

Esta firma, expuesta al tráfico de placer en terminales como Los Cabos y de perfil empresarial como Guadalajara, experimentó con fuerza la turbulencia transfronteriza.

“El desempeño de GAP aún muestra retos en complejos importantes de la emisora, principalmente Tijuana”, apuntó Brian Rodríguez, analista en Monex Casa de Bolsa.

Sin embargo, el golpe más severo para GAP ocurrió en Puerto Vallarta, donde el tráfico de pasajeros internacionales se desplomó 26.5 por ciento en mayo, afectado por los estragos de la violencia registrada en febrero tras el abatimiento de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del CJNG.

En tanto, el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) reportó la reducción más moderada, con un descenso del 2.8 por ciento anual en mayo.

(El Financiero)

Dinámica regulatoria y comercial en las aerolíneas

A diferencia de los concesionarios de las terminales, las líneas aéreas mexicanas registraron resultados mixtos durante el quinto mes del año en sus rutas no domésticas. Viva Aerobus y Volaris se ubicaron en los extremos de la balanza comercial.

Viva Aerobus sufrió una pronunciada caída del 20.1 por ciento en el tráfico de pasajeros internacionales durante mayo. Para la dirección de VALMEX, este descenso responde al encarecimiento de la turbosina, que elevó el costo de las tarifas de los boletos de avión, y al retiro de las aeronaves que operaban bajo el esquema de arrendamiento húmedo (wet leasing), cuyo permiso concluyó a inicios de año.

“No es estructural esta caída. No estamos considerando que Viva Aerobus esté enfrentando complicaciones específicas, solo se dio el fin de la autorización del arrendamiento húmedo”, matizó Alik García.

En contraparte, Volaris logró capitalizar la gestión paulatina de su capacidad operativa, anotando un repunte del 15 por ciento en el volumen de viajeros en rutas internacionales, segmento donde las ganancias suelen ser más atractivas para las aerolíneas nacionales.

“Los resultados de mayo reflejan nuestra continua ejecución disciplinada en toda la red. Seguimos enfocados en optimizar la asignación de capacidad, mejorar la calidad de los ingresos y aprovechar la flexibilidad de nuestro modelo de negocio”, concluyó Enrique Beltranena, director general de Volaris, en el reporte corporativo compartido con la redacción de El Financiero.