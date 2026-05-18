México se consolida como el mayor emisor de turistas a Estados Unidos

Fort Lauderdale.-México se mantiene como el principal mercado emisor de turistas hacia Estados Unidos, de acuerdo con datos presentados durante la conferencia “Brand USA Enrichment Session: Building Tomorrow’s Demand”, realizada en el marco de IPW 2026, considerada la feria de turismo más importante de Estados Unidos y que esta semana reúne en Fort Lauderdale a destinos, empresas y representantes de la industria turística internacional.

Durante la presentación, Brand USA señaló que México encabezará nuevamente los mercados internacionales emisores hacia Estados Unidos en 2026, con una proyección de 18.5 millones de visitantes, lo que representaría un crecimiento anual de 3 por ciento.

La organización destacó que México superó a Canadá como el principal mercado inbound hacia Estados Unidos desde 2025, impulsado por la cercanía geográfica, la conectividad aérea y terrestre, así como por la fuerte relación turística y comercial entre ambos países.

También destacó la relevancia estratégica del mercado mexicano para la industria turística estadounidense, no solo por el volumen de visitantes, sino por la frecuencia de viaje y el gasto asociado a compras, entretenimiento y hospedaje.

Brand USA señaló que la conectividad aérea entre ambos países continúa creciendo, especialmente hacia destinos de playa, ciudades fronterizas y grandes centros urbanos, lo que ha permitido mantener una demanda estable incluso en un entorno económico internacional más complejo.

Las proyecciones compartidas durante IPW indican además que Estados Unidos espera recibir 70.6 millones de visitantes internacionales en 2026, lo que representaría un crecimiento de 3 por ciento frente al año previo, tras un 2025 descrito por la organización como un periodo de desaceleración moderada.

En la conferencia también se señaló que los viajeros con mayor intención de viaje mantienen una percepción más positiva de Estados Unidos, especialmente en segmentos asociados con experiencias icónicas como road trips, parques nacionales, entretenimiento, deportes y parques temáticos.

Sin embargo, Brand USA también reconoció que persisten desafíos para la demanda internacional. Entre las principales barreras identificadas para viajar hacia Estados Unidos se encuentran el clima político, la percepción de seguridad y el costo del viaje.

Los datos presentados forman parte de estudios elaborados por Tourism Economics y encuestas internacionales realizadas en 11 mercados globales, incluyendo México, Canadá, Brasil, Reino Unido, Japón y Alemania.