Convocan a manifestación contra ‘Perfect Day’ Mahahual; protesta será frente a la Semarnat

La convocatoria es pacífica y la idea es defender Mahahual del proyecto 'Perfect Day'. (Foto: Quadratin)

El proyecto ‘Perfect Day’ en Mahahual, Quintana Roo, ha puesto en alerta a ambientalistas, quienes han hecho un llamado para participar en una manifestación en la CDMX, a fin de que las autoridades ambientales detengan la construcción de un parque temático que pone en riesgo al medio ambiente.

La convocatoria, lanzada por Sélvame, llama a participar el próximo jueves 21 de mayo, a las 09:00 horas, frente a las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La dirección es Ejército Nacional 223, colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Convocatoria para manifestarse frente a Semarnat. (Foto: X de Sélvame)

Los convocantes han señalado que la manifestación es pacífica, y pidieron a quienes vayan a acudir a que porten pancartas y determinación para dejar en claro que Mahahual debe ser protegido por lo que representa para el ecosistema mexicano.

Esta próxima manifestación se suma a la manta de Greenpeace, la cual fue puesta frente al Palacio de Bellas Artes. Además, esta ONG mantiene una campaña de firmas en línea para manifestar la inconformidad sobre el proyecto ‘Perfect Day’.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el proyecto en Mahahual?

Luego de que la ciudadanía mostró su rechazo por la construcción de un parque acuático en Mahahual, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Semarnat ya investiga el caso para garantizar que no se dañe el ecosistema.

“Le pedí a Alicia Bárcena (secretaria de Medio Ambiente) que revisara bien el proyecto que se tiene planeado hacer en el sur de Quintana Roo”, respondió la mandataria federal cuando se le preguntó por el caso y aseguró que no se afectará el equilibrio ecológico.

Reconoció las protestas de las personas que han mostrado su inconformidad por la construcción de un centro vacacional en una zona natural. La presidenta refirió que su administración protege el medio ambiente por encima de cualquier interés económico y privado.

El megaproyecto le pertenece a la empresa Royal Caribbean y la inconformidad de la población ha resultado en la convocatoria de diferentes marchas que piden cancelar el proyecto.

“Vamos a esperar el estudio de Semarnat y no se pondrá en riesgo el ecosistema de la zona, no debemos hacer nada que afecte al equilibrio ecológico que es muy importante”, dijo Claudia Sheinbaum.