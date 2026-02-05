Obras de Royal Caribbean en Mahahual continúan pese a suspensión de Profepa, denuncian colectivos

Royal Caribbean negó que continúen las obras de Perfect Day pese a la suspensión de la Profepa.

La asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) denunció que la empresa Royal Caribbean continúa con trabajos que incluyen la remoción de selva, pese a la clausura que pesa sobre la empresa en Mahahual.

El colectivo confirmó a El Financiero que vecinos de Mahahual enviaron videos, tomados la mañana del 4 de febrero, en donde se puede observar a maquinaria trabajar en la zona que ha sido clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“Solo que las obras continúan a pesar de la clausura, lo cual reportaremos ante la Profepa”, refirió DMAS a este diario.

Por la mañana, la naviera aseguró que no haría ninguna obra tras la suspensión de las autoridades ambientales, pero los audiovisuales muestran lo contrario.

Profepa clausura obras de Perfect Day en Mahahual

El viernes pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal de las obras y actividades asociadas al proyecto denominado “Perfect Day”, ubicado en Mahahual, esto por no contar con autorización de impacto ambiental.

Según la autoridad, la clausura se determinó luego de que se documentaran actividades de relleno y compactación de un camino rústico en una zona de vegetación costera de selva baja con presencia de manglar, así como trabajos de demolición y recolección de escombro, sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la autoridad federal competente.

El Financiero buscó a la empresa naviera para tener su postura frente a la acusación de continuación de las obras en presunto desacato, pero Royal Caribbean no contestó de inmediato a la solicitud.

Además de la clausura total, el proyecto tiene en su contra una suspensión definitiva concedida por el Juzgado Sexto de Distrito en Quintana Roo.

El propio juzgado ordenó que se mantuvieran paralizados los efectos de los cambios de uso de suelo vinculados al megaproyecto turístico conocido como “Perfect Day”, promovido por la naviera estadounidense Royal Caribbean.