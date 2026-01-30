Profepa clausura totalmente obras de ‘Perfect Day’ en Mahahual; son ilegales, acusa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal de las obras y actividades asociadas al proyecto denominado “Perfect Day Mahahual”, ubicado en Mahahual, esto por no contar con autorización de impacto ambiental.

Según la autoridad, la clausura se determinó luego de que se documentaran actividades de relleno y compactación de un camino rústico en una zona de vegetación costera de selva baja con presencia de manglar, así como trabajos de demolición y recolección de escombro, sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la autoridad federal competente.

La superficie afectada es de 17 mil 115 metros cuadrados, detalló la Profepa.

En atención a una denuncia, el 28 de enero, inspectores de la Profepa realizaron una visita de inspección en materia de impacto ambiental a un conjunto de predios ubicados en la localidad de Mahahual, en una superficie aproximada de 79 hectáreas.

Durante el recorrido de campo se levantaron coordenadas del polígono y se constató la realización de obras y actividades relacionadas con el proyecto llamado anteriormente “Destino Mahahual” y hoy renombrado “Perfect Day Mahahual”.

En el sitio se llevaban a cabo actividades de demolición, desmantelamiento de infraestructura y recolección de material de escombro y metal sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental.

Ante estas irregularidades, y al no acreditarse la autorización federal correspondiente para la superficie intervenida, la cual comprende aproximadamente 17 hectáreas, la Profepa impuso como medida de seguridad, la clausura total temporal de las obras y actividades relacionadas con el proyecto “Perfect Day Mahahual”, con fundamento en la legislación ambiental vigente.

“La autorización de impacto ambiental de la autoridad federal es un requerimiento indispensable para cualquier obra que tenga afectaciones en los ecosistemas. Continuaremos trabajando en la inspección y vigilancia de los desarrollos y proyectos que se lleven a cabo en ecosistemas costeros, a fin de asegurar que cumplan con la normativa ambiental, que tiene por objeto prevenir y evitar daños”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.

La visita de inspección concluyó este 29 de enero, posteriormente se dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente, el cual continuará conforme a los plazos y disposiciones establecidos en la ley.

Durante la actual administración, la Profepa ha realizado un trabajo continuo de inspección y vigilancia en los ecosistemas costeros de Quintana Roo. Como resultado, ha clausurado e impuesto medidas correctivas a 11 desarrollos que carecían de autorización de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo, así como aquellos que han superado lo que se les había permitido o que producen daños significativos a los ecosistemas.

Adicionalmente, el proyecto de Royal Caribbean cuenta con una suspensión provisional debido a presuntas irregularidades en los permisos obtenidos para el cambio de uso de suelo en línea con el Programa de Desarrollo Urbano de la localidad.

En tanto, la empresa refirió que la demolición dada a conocer por la Profepa se refiere a “estructuras preexistentes en mal estado y residuos industriales que se encontraban en el terreno cuando Royal Caribbean asumió las propiedades”.

“No hemos iniciado ninguna construcción relacionada con Perfect Day México, el proyecto actualmente se encuentra en proceso de revisión ambiental por parte de las autoridades federales”; aseguró la empresa naviera en un mensaje enviado a medios.

Royal Caribbean aseguró que no tiene conocimiento de ninguna falta ambiental.

“Siempre buscamos cumplir con los más altos estándares medioambientales. Nos tomamos muy en serio este proceso y sus implicaciones, y estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva de las cuestiones planteadas. Seguiremos colaborando con las autoridades pertinentes para abordar este asunto con rapidez y transparencia”, agregó.