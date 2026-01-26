Frenan a Royal Caribbean: Conceden suspensión provisional contra proyecto ‘Perfect Day’ en Mahahual

Un Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo concedió una suspensión provisional dentro del juicio de amparo promovido por Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), en contra de los actos mediante los cuales autoridades municipales y estatales avalaron la reconfiguración de usos de suelo en más de 107 hectáreas en Mahahual, vinculadas al megaproyecto turístico conocido como ‘Perfect Day’.

De acuerdo con la promovente del juicio, la medida cautelar ordena detener los efectos de los actos reclamados, impidiendo que los promoventes del proyecto ejerzan los derechos derivados de dichos cambios de uso de suelo mientras se resuelve el juicio de amparo. Esto incluye la suspensión de constancias, permisos y licencias que se hayan sustentado en esa reconfiguración.

¿Qué es el proyecto ‘Perfect Day’?

‘Perfect Day’ es un megaproyecto turístico en Mahahual, Quintana Roo, en el que la naviera Royal Caribbean está proyectando convertir a México como su principal destino de cruceros, esto con una serie de riesgos ambientales y sociales probables.

La organización civil, que litiga para proteger el derecho al medio ambiente sano, ha señalado una serie de irregularidades en la autorización de cambios de uso de suelo en beneficio de la empresa de origen estadounidense.

En esta primera instancia, la jueza federal reconoció que existen elementos que justifican la protección inmediata al ambiente debido a que se pueden generar afectaciones al manglar, la presión sobre el derecho al agua y la infraestructura existente debido a la magnitud del proyecto.

“Esta resolución no decide aún el fondo del asunto, pero sí confirma que existen razones suficientes para evitar daños potencialmente irreversibles mientras el Poder Judicial analiza la legalidad de los actos impugnados”, refirió la organización.

La audiencia para analizar la suspensión definitiva se celebrará en los próximos días, donde se determinará si la medida cautelar se mantiene durante todo el juicio o se revierte.

El proyecto turístico de Royal Caribbean

En octubre del 2025, Royal Caribbean presentó a un grupo de periodistas el proyecto, en el que busca llegar a atraer hasta 6 millones de turistas anuales, y reconfigurar todo el pueblo pesquero de Mahahual como un bastión de la naviera estadounidense.

En ese momento, Jay Schneider, director de innovación de Royal Caribbean, presentó un mapa del proyecto, en el que se aprecia cómo el proyecto de ‘Perfect Day’ México cubrirá parte de las instalaciones del puerto Costa Maya, adquirido por la naviera estadounidense.

El Financiero cuestionó a Schneider sobre los posibles daños al manglar, pues ambientalistas y miembros de la comunidad han advertido de los posibles daños a la vegetación, que funciona como una barrera natural a la entrada de agua del mar.

El director de innovación de la empresa descartó los efectos negativos e, incluso, aseguró que el plan de Royal Caribbean es rehabilitar la totalidad de los manglares que, según el análisis inicial, están contaminados por las fallas en una planta de procesamiento de aguas residuales.

“No vamos a tocar absolutamente nada en el área de conservación de los manglares”, prometió el directivo cuando se le cuestionó sobre el posible desmonte del mangle.

Según Royal Caribbean, el manglar está muriendo por la contaminación que genera el mal estado de la planta de tratamiento de aguas municipal; el plan de la naviera es restablecer la salud de la totalidad de los manglares, además de construir una nueva planta de tratamiento de aguas para la comunidad.